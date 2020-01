SPD-Politikerin Sawsan Chebli ist schwanger

Anzeige

Berlin. Die Berliner Staatssekretärin Sawsan Chebli ist im fünften Monat schwanger. "Es ist ein großes Geschenk, auch weil wir nicht mehr damit gerechnet haben", sagte die 41-Jährige der "Bild"-Zeitung am Mittwoch.

Für die SPD-Politikerin ist es das erste Kind aus der Ehe mit Nizar Maarouf. Ende Mai oder Anfang Juni soll das Kind zur Welt kommen. Aus der Politik will sich Chebli nach der Geburt aber nicht zurückziehen. "An meinen Plänen, in der Politik weiter mitzumischen und aktiv zu sein, hat sich nichts geändert", sagte sie der Zeitung.

Chebli hatte zuletzt Morddrohung gegen sie öffentlich gemacht

Für ihr Kind wünscht sich die 41-Jährige, dass es sich ohne Probleme als Deutsch definieren kann. "Dass es nicht so kämpfen muss, um dazu zu gehören", sagte sie der "Bild". Es solle nicht ständig nach der angeblich wirklichen Herkunft gefragt werden.

Chebli hatte zuletzt eine Morddrohung von mutmaßlichen Rechtsextremisten gegen sich öffentlich gemacht. Sie erhebt immer wieder ihre Stimme gegen Rassismus und Intoleranz. Daran soll sich auch nichts ändern: "Aber für mich ist das jetzt kein Grund, jetzt nicht mehr gegen Nazis und Rassisten zu kämpfen. Im Gegenteil: Jetzt erst recht", sagte sie der Zeitung.

RND/dpa