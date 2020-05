SPD-Politiker Kahrs legt alle Ämter und Bundestagsmandat nieder

Anzeige

Düsseldorf. Der Bundestagsabgeordnete Johannes Kahrs (SPD) will sein Mandat und alle Ämter niederlegen. Das kündigte der Parlamentarier aus Hamburg nach Informationen des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) bei der Sitzung der SPD-Bundestagsfraktion am Dienstag an.

Kahrs war Chefhaushälter der SPD und Sprecher des konservativen Seeheimer Kreises.

Bei der Fraktionssitzung soll Kahrs den Schritt mit dem Wunsch nach Veränderungen begründet habe. Er wäre gerne Wehrbeauftragter des Deutschen Bundestags geworden, soll er laut Teilnehmerangaben gesagt haben. Dass dazu wohl keine Mehrheit im Bundestag gefunden werden konnte, müsse er akzeptieren. Sein Veränderungswunsch bestehe aber weiter, weshalb er die Politik verlasse. Er gehe ausdrücklich nicht im Groll gegen die Fraktionsspitze, soll Kahrs nach RND-Informationen gesagt haben.

Zuerst hatte die “Rheinische Post” darüber berichtet. Für das Amt des Wehrbeauftragten war die Fraktionsvizechefin Eva Högl nominiert worden.

RND/ani/cz/das