SPD-Politiker: Altmaier bei Energiewende "eher Problembär”

Berlin. Der SPD-Politiker Carsten Schneider hat Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) vorgeworfen, nicht genug für die Energiewende zu tun. "Da ist der Wirtschaftsminister eher bisher so ein bisschen der Problembär als der Löser", sagte der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion am Dienstag den Sendern RTL und n-tv.

Mit Blick auf den Ausbau der erneuerbaren Energien und der Stromnetze führte Schneider aus: "Ich wünschte mir, der Energieminister macht sich das mal zur Hauptaufgabe, anstatt sich um Kassenbons zu kümmern."

Der SPD-Politiker kritisierte die Linie der Union bei dem Thema. "Wenn wir die Kohle abschalten, Atomkraft abschalten, brauchen wir irgendwo eine Grundlast her." Er habe das Gefühl, dass die Union nicht die Verstärkung der Solarenergie, nicht die Verstärkung der Windenergie wolle, sondern "ich weiß nicht was". So könne man keine Politik machen.

Gerade erst hatten sich Bund, Länder und Betreiber auf eine Milliardenentschädigung für west- und ostdeutsche Kohlekraftwerke geeinigt. Deutschland will bis spätestens 2038 aus der Kohleenergiegewinnung aussteigen. Auch die Atomenergie hat keine Zukunft mehr in der Bundesrepublik. Bis 2022 sollen alle Atomkraftwerke vom Netz. Zugleich stockt die Energiewende hin zur Versorgung mit erneuerbaren Energien. Der Bau von Windkraftanlagen ist fast zum Erliegen gekommen.

RND/dpa/cz