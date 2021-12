SPD-Parteitag ohne Schwedens Ministerpräsidentin Andersson: Nach Corona-Fall fliegt Delegation direkt wieder zurück

Anzeige

Berlin. Mit Spannung wurde beim SPD-Parteitag die Rede von Schwedens Ministerpräsidentin Magdalena Andersson erwartet. Doch die 54-Jährige Regierungschefin hat den SPD-Parteitag am Samstag in Berlin wegen eines Corona-Falls in ihrer Delegation verpasst. Dabei war ihr Flieger bereits in Deutschland gelandet.

Alle hätten sich sehr gefreut, die erste Ministerpräsidentin Schwedens begrüßen zu dürfen, sagte Thomas Losse-Müller, designierter SPD-Spitzenkandidat in Schleswig-Holstein, am Samstagnachmittag in Berlin. Andersson sei auch bereits in Berlin. „Aber ein Mitglied ihrer Delegation ist positiv auf Corona getestet worden“, teilte Losse-Müller den Delegierten des Parteitags mit.

„Dass heißt, sie werden das Flughafengelände nicht verlassen.“ Andersson werde also auch nicht hier den Parteitag besuchen können und sprechen dürfen. Vielmehr sei sie mit ihrer Delegation bereits nach Stockholm zurückgekehrt.

„Das ist die richtige Entscheidung“

„Ich glaube, dafür haben wir alles Verständnis, das ist die richtige Entscheidung“, so Losse-Müller. Er wünschte der schwedischen Ministerpräsidentin und ihrem Team „gute Genesung, bleibt gesund, und einen guten Weg“. Man freue sich sehr, Andersson dann bald an anderer Stelle, zu einem anderen Zeitpunkt auf einem Parteitag begrüßen zu dürfen.

Die Sozialdemokratin Magdalena Andersson ist Ende November zur ersten Frau an der Spitze von Schwedens Regierung gewählt worden. Sie trat damit die Nachfolge ihres Parteikollegen Stefan Löfven an, der zuvor zurückgetreten war.

Kurios an der Wahl in Schweden: Andersson musste zweimal gewählt werden. Nur sieben Stunden nach ihrer ersten Wahl hatte sie ihren Rücktritt eingereicht, da die Grünen als Koalitionspartner nach einer Haushaltsabstimmung die Regierung mit den Sozialdemokraten aufkündigten. Nach ihrer erneuten Wahl steht Andersson nun einer Minderheitsregierung vor.