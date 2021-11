SPD-Vorstand will Montag über Parteispitze entscheiden - Gerüchte um Klingbeil

Anzeige

Anzeige

Berlin. Bei der SPD soll am kommenden Montag eine Vorentscheidung über den Parteivorsitz fallen. Der Parteivorstand wolle dann einen Personalvorschlag für die Doppelspitze beschließen, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters am Dienstagabend aus Parteikreisen. Dies sei in einer Schaltkonferenz des Vorstandes am Abend vereinbart worden.

Co-Parteichefin Saskia Esken habe erklärt, sie wolle sich bis dahin entscheiden, ob sie erneut kandidiere. In der Partei wird fest damit gerechnet, dass Generalsekretär Lars Klingbeil für den Parteivorsitz antritt. In der Schalte ließ sich Klingbeil laut Teilnehmern zu dem Thema nicht ein. Im Gespräch als weibliche Co-Parteichefin ist auch Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin, Manuela Schwesig.

Hauptstadt Radar Der RND-Newsletter aus dem Regierungsviertel mit dem 360-Grad-Blick auf die Politik im Superwahljahr. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Die Neuwahl der Parteispitze steht auf einem regulären Bundesparteitag am zweiten Dezember-Wochenende an. Co-Parteichef Norbert Walter-Borjans tritt nicht erneut an. Seine Stelle dürfte der 43-jährige Klingbeil einnehmen, der als Pragmatiker gilt, aber ein enges Vertrauensverhältnis auch mit Parteilinken wie Parteivizechef Kevin Kühnert pflegt. Mehrere Vertreter der SPD-Führungsriege hatten Reuters gesagt, sie gingen fest von einer Kandidatur Klingbeils aus.