SPD-Kanzlerkandidatur: Wer wird Kanzlerkandidat, welche Sozialdemokraten stehen zur Auswahl?

Berlin. Es ist schon bemerkenswert, dass an diesem Freitag zwei Männer die K-Frage in der SPD wieder auf die Tagesordnung bringen, die politisch kaum weiter voneinander entfernt sein könnten: Parteivize Kevin Kühnert und Altkanzler Gerhard Schröder.

Juso-Chef Kühnert macht am Morgen den Anfang und fordert, dass die SPD noch in diesem Jahr klären müsse, wer sie in die nächste Bundestagswahl führen soll. „Unser Hauptinteresse ist, dass wir diese Frage schneller klären als bei den letzten Malen“, sagt Kühnert der „Augsburger Allgemeinen“. Es gebe einen breiten Willen in der Partei, die Öffentlichkeit damit nicht ewig auf die Folter zu spannen. „Wir werden uns nicht erst 2021 mit der Frage der Kanzlerkandidatur beschäftigen", verspricht Kühnert.

Nur wenige Stunden später erscheint ein Spiegel-Interview mit Altbundeskanzler Gerhard Schröder. Auch er widmet sich ausführlich der Kanzlerfrage, über die er laut eigener Auskunft ja eigentlich gar nicht reden will.

“Aber wenn wir schon mal dabei sind, dann finde ich, dass vier, fünf Leute infrage kommen. Olaf Scholz, Hubertus Heil, Franziska Giffey, Rolf Mützenich und Lars Klingbeil, der Generalsekretär. Die würde ich im Moment sehen. Meine Empfehlung wäre: Setzt euch zusammen und entscheidet das”, sagt Schröder dem Magazin. Dass er damit - mal eben - das bislang sakrosankte Vorschlagsrecht der Parteispitze ausgehebelt hat, nimmt Schröder achselzuckend zur Kenntnis. Natürlich müsse man das dann auch mit der Parteiführung besprechen, sagt er noch.

Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin des Landes Mecklenburg-Vorpommern

Die Kandidaten-Auswahl, die Schröder getroffen hat, ist interessant - vor allem, weil er einige Namen weglässt. Zum Beispiel den von Manuela Schwesig. Zwar kommt Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin derzeit eher nicht als Kandidatin infrage, weil sie mit einer Krebserkrankung kämpft und 2021 eine Landtagswahl bestehen muss. Sie gilt aber nach wie vor als Führungsreserve der SPD. Und bei der Entscheidungsfindung wird Schwesig mit Sicherheit ein Wörtchen mitreden wollen.

Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin des Landes Mecklenburg-Vorpommern, beim "RND Berliner Salon". © Quelle: Janine Schmitz/Photothek

Stephan Weil, Ministerpräsident des Landes Niedersachsen

Ebenfalls mit Missachtung straft Schröder Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil. Manch einer in der SPD hält Weil für den aussichtsreichsten Kanzlerkandidaten, auch wenn der Niedersachse selbst nie Ambitionen für einen Wechsel nach Berlin erkennen lassen hat. Im Gegenteil: Bei der Suche nach einem neuen SPD-Vorsitzenden hat Weil Monate lang gezögert, und dann seine Nicht-Kandidatur erklärt. Beim Niedersachsen Schröder soll Weils Zaudern alles andere als gut angekommen sein.

Manch einer in der SPD hält Stephan Weil für den aussichtsreichsten Kanzlerkandidaten. © Quelle: Friso Gentsch/dpa

Olaf Scholz, Finanzminister

Der erste Name, den Schröder nennt, ist der von Olaf Scholz. Dass der Finanzminister das Zeug zum Kanzlerkandidaten hätte, bestreitet kaum jemand. Allerdings ist Scholz im vergangenen Jahr bei der Wahl um den SPD-Parteivorsitz durchgefallen. Ihn zu nominieren, wäre für das im Kampf um den Vorsitz siegreiche Duo Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans eine schwere Niederlage. Auch Juso-Chef Kühnert soll strikt gegen Scholz sein. Ihn durchzusetzen würde in der SPD sehr schwer.

Scholz ist im vergangenen Jahr bei der Wahl um den SPD-Parteivorsitz durchgefallen. © Quelle: imago images/photothek

Franziska Giffey, Familienministerin

Ebenfalls als kanzlerinnentauglich schätzt Schröder Familienministerin Franziska Giffey ein. Die allerdings liebäugelt inzwischen offen mit dem Amt der Regierenden Bürgermeisterin Berlins. Auf dem Landesparteitag der Berliner SPD im Mai kandidiert die früherer Neuköllner Bürgermeisterin für den Vorsitz. Angesprochen auf die Aussage Schröders sagte Giffey dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND): “Das steht doch jetzt gar nicht zur Debatte.”

Auf dem Landesparteitag der Berliner SPD im Mai kandidiert die früherer Neuköllner Bürgermeisterin für den Vorsitz: Franziska Giffey. © Quelle: imago images/Future Image

Rolf Mützenich, Fraktionschef

Als Fraktionschef gehört der von Schröder ebenfalls genannte Außenpolitiker Rolf Mützenich schon qua Amt zum Kreis der Kandidaten. Aber wirklich niemand, der den Kölner Bundestagsabgeordneten kennt, glaubt daran, dass Mützenich Ambitionen auf eine Kanzlerschaft hegen könnte.

Als Fraktionschef gehört der von Schröder ebenfalls genannte Außenpolitiker Rolf Mützenich schon qua Amt zum Kreis der Kandidaten. © Quelle: Christoph Soeder/dpa

Hubertus Heil, Arbeitsminister

Arbeitsminister Hubertus Heil wäre wohl ehrgeizig genug und hat sich in seinem Amt viel Respekt innerhalb der SPD erworben. Allerdings hat Heil ein ähnliches Problem wie Scholz: Er wäre dem nun tonangebenden linken Parteiflügel nur schwer vermittelbar. SPD-Chefin Saskia Esken wollte seinen Einzug ins Parteipräsidium unbedingt verhindern, Juso-Chef Kühnert ließ es auf eine Kampfabstimmung zwischen ihm und Heil um den Posten eines Vizevorsitzenden ankommen. Die wurde zwar am Ende verhindert, aber als politische Freunde gelten die beiden trotzdem nicht.

Hubertus wäre dem nun tonangebenden linken Parteiflügel nur schwer vermittelbar. © Quelle: imago images/IPON

Lars Klingbeil, Generalsekretär

Bleibt Lars Klingbeil. Der Generalsekretär hat den großen Vorteil, dass er in alle Richtungen anschlussfähig ist. Weder linke noch rechte Sozialdemokraten haben mit dem Mann aus dem Heidekreis ein Problem. Kühnert und Klingbeil sollen regelrecht befreundet sein, und auch zu Schröder hat Genosse Lars einen heißen Draht, seit er in jungen Jahren in dessen Wahlkreisbüro arbeitete.

Oder doch Schröder-Favorit Lars Klingbeil? Der Generalsekretär hat den großen Vorteil, dass er in alle Richtung anschlussfähig ist.

Deshalb ist wenig überraschend, dass Schröder Klingbeil im Spiegel-Interview über den grünen Klee lobt. Ein “tüchtiger Generalsekretär” sei er, lobt der Altkanzler. Die Beschwerden der Union über seine Attacken seien etwas sehr Positives. Außerdem sei Klingbeil klug genug, nie den Eindruck zu erwecken, dass er etwas hinter dem Rücken der Vorsitzenden macht. “Jede Parteiführung muss doch froh sein, wenn sie einen profilierten Generalsekretär hat. Es ist viel Arbeit, eine Volkspartei zu managen, man braucht jemanden, der das kann”, sagt Schörder. Und dann kommt der Satz: "Lars Klingbeil kann es.”

Formell bezieht sich die Aussage auf das Amt des Generalsekretärs, aber natürlich meint Schröder in Wahrheit etwas anderes. Fast wortgleich hatte Altkanzler Helmut Schmidt 2011 seiner Partei die Wahl Peer Steinbrück als Kanzlerkandidat empfohlen. “Er kann es”, sagte Schmidt damals dem Spiegel.

Nun also bringt Schröder Klingbeil in Stellung. Man darf davon ausgehen, dass dieser im Vorfeld informiert war- die beiden telefonieren regelmäßig.

Ob die Unterstützung Schröders innerhalb der SPD eine Hilfe ist, oder eher schadet, steht auf einem anderen Blatt. Eine Sache allerdings hat Schröder erreicht: Wann immer künftig über die K-Frage in der SPD-diskutiert werden wird, wird der Name Klingbeil Teil des Tableaus sein.