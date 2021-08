Rassistische Postkarte an SPD: „Ich will mein Land zurück“

Anzeige

Hannover. In Hannover hat die SPD eine Postkarte mit einer eindeutig rassistischen Botschaft erreicht. Der Absender fordert in seiner Nachricht: „Ich will mein Land zurück.” Auf der Vorderseite wurden die Gesichter aller ausländischen Kandidaten durchgestrichen.

Wie die Zeitung „Hannoversche Allgemeine” berichtet, wurde die Karte, auf der man der Innenstadt-SPD Anregungen für den Wahlkampf geben kann, an den Stadtratskandidaten Bala Ramani geschickt.

Auf der Postkarte schreibt der Absender, dass er ein Haus besitze, in dem nur „gute Deutsche” wohnten, die AfD wählen. Er forderte auf die Frage, um was sich die SPD kümmern könnte: „Keine Vermietung an Nichtdeutsche.”

Dem Medienbericht zufolge äußerte sich der SPD-Politiker enttäuscht. Dies sei nicht der erste Ausfall gegenüber Menschen mit Migrationshintergrund in der Kommunalpolitik.

Im Mai war der „Hannoverschen Allgemeinen” zufolge die Fensterscheibe der SPD-Ratsfrau Hülya Iri beschossen worden.