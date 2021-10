Anzeige

Berlin. Die früheren SPD-Politikerinnen Barbara Hendricks und Elke Ferner haben sich dafür ausgesprochen, dass das Amt des Bundestags­präsidenten mit einer Frau besetzt wird. „Ich gehe selbstverständlich davon aus, dass die SPD-Fraktion eine Frau für die Position der Bundestags­präsidentin benennen wird“, sagte die frühere Umweltministerin Hendricks dem Redaktions­Netzwerk Deutschland (RND).

Die ehemalige Familien­staatssekretärin Elke Ferner sagte dem RND: „Ich finde, dass die Zeit überfällig ist, nach elf Männern und zwei Frauen jetzt die Spitze des Parlaments wieder mit einer Frau zu besetzen.“ Es gebe genügend qualifizierte Frauen dafür, betonte sie.

Auf besondere Kritik stößt bei den SPD-Frauen, dass es auch sonst an der Staatsspitze künftig keine Frauen mehr gibt. Das Bundespräsidialamt ist durch Frank-Walter Steinmeier mit einem Mann besetzt. Mit voraussichtlich Olaf Scholz wird es künftig wieder einen Bundeskanzler geben. An der Spitze des Verfassungsgerichts und des Bundesrats stehen aktuell ebenfalls Männer. „Wir sind im 21. Jahrhundert – deshalb können nicht fünf Männer die Staatsspitze bilden“, betonte Ferner. „Wenn es umgekehrt wäre, würden die Männer in Streik treten.“

Die Fraktionsspitze der SPD ringt zurzeit um die Besetzung der Spitze des Bundestags­präsidiums. Ein Treffen am Montagabend ging ohne Ergebnis zu Ende. Anwärter auf den Posten ist Fraktionschef Rolf Mützenich. Er genießt hohen Respekt und an seiner Eignung zweifelt niemand.

Dass er nicht schon bei einem Treffen am Montagabend für das Amt des Bundestags­präsidenten nominiert wurde, liegt an den inzwischen aufgekommenen Bedenken, auch auf diesen Posten einen Mann zu setzen. Zumal die Fraktionsspitze danach wiederum wahrscheinlich durch Matthias Miersch mit einem Mann besetzt würde. Im Gespräch ist auch eine Doppelspitze aus Mann und Frau.

Als weibliche Alternativen zu Mützenich fallen immer wieder die Namen der früheren Integrations­beauftragten der Bundesregierung und ehemaligen Vizeparteichefin Aydan Özoguz, von Arbeits­staatssekretärin Kerstin Griese und von Fraktionsvize Bärbel Bas. Alle drei sind erfahrene Parlamentarierinnen. Die Hamburgerin Özoguz gilt als Vertraute von Scholz. In der Fraktion gibt es allerdings Bedenken, dass sie dem Amt nicht gewachsen sein könnte.

Die Historikerin Griese gehört dem Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland an und sitzt im Vorstand des Vereins „Gegen Vergessen – Für Demokratie“. Sie zählt zu den Netzwerkern in der SPD, die einen relativ kleinen Flügel in der Fraktion bilden. Die stellvertretende Fraktionschefin Bas kommt wie Griese aus NRW und ist unter anderem für die Bereiche Gesundheit, Bildung und Forschung zuständig. Sie zählt zum Flügel der Parlamentarischen Linken, die die Mehrheit in der Fraktion stellen.

Am Mittwoch um 18 Uhr wird der Fraktionsvorstand erneut zusammenkommen. Dann soll eine Entscheidung über die Besetzung des Postens an der Spitze des Bundestags fallen.