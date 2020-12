SPD-Fraktionschef Mützenich will internationale Rüstungskontrolle für Kampfdrohnen

Anzeige

Berlin. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich wirbt für ein internationales Rüstungskontrollabkommen, um die Verbreitung bewaffneter Drohnen zu begrenzen. „Ich will internationale Gespräche darüber, ob Rüstungskontrolle für Drohnen auf Ebene der Vereinten Nationen oder der Nato-Staaten möglich ist“, sagte Mützenich dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Als Rüstungskontrollpolitiker verfolge ich die Entwicklung neuer Waffentechnologien grundsätzlich mit Skepsis. In der Vergangenheit haben neue Technologien häufig auch zu neuen Instrumenten der Rüstungskontrolle geführt. Darüber würde ich gerne reden“, so der SPD-Politiker weiter.

Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) müsse in der Sache das Gespräch mit den Verbündeten suchen, forderte Mützenich. „Leider hat die Verteidigungsministerin es versäumt, das Thema in der Nato anzusprechen. Ich fordere sie auf, das jetzt zu tun. In den USA übernimmt im Januar eine neue Regierung. Es gibt jetzt ein Zeitfenster für solche Gespräche.“

Das Argument, dass es für ein solches Abkommen bereits zu spät sein könnte, wies Mützenich zurück. „Die Verbreitung bewaffneter Drohnen zeigt doch gerade, wie wichtig eine Kontrolle wäre. Die USA und Russland etwa waren in der Vergangenheit erst dann bereit, den Atomwaffensperrvertrag zu ratifizieren, als sie ihr Atomwaffenmonopol verloren hatten. Warum soll das bei Drohnen anders sein?“

Mützenich warnte vor einem erneuten weltweiten Rüstungswettlauf. „Im Moment rüsten selbst Staaten wie Aserbaidschan massiv mit Drohnen auf, um schnell vernichtende Kriege führen zu können, so wie zuletzt im Bergkarabach-Konflikt geschehen. Das sollte uns allen Sorgen machen oder wenigstens zum Nachdenken anregen.“

Mützenich: „Im Wahlkampf geht es immer um Grundsatzfragen”

Er werde die Frage auch im Bundestagswahlkampf thematisieren, kündigte Mützenich an. „Im Wahlkampf geht es immer um Grundsatzfragen. Dazu gehören auch Friedenspolitik, Abrüstungspolitik und eine möglichst gute Ausstattung für die Bundeswehr. Die Bewaffnung von Drohnen ist ein Teil davon“, sagte er wörtlich.

Und weiter: „Ich wünsche mir eine Debatte, die nicht nur in Fachkreisen oder dem Verteidigungsausschuss geführt wird, sondern die politisch zugespitzt ist. Anders kann sie große Teile der Gesellschaft nicht erreichen“.

Auch Kirchen, Gewerkschaften oder NGOs müssten in der Diskussion hörbar werden. „Mich stört, dass als Experten fast nur Militärs, Rüstungs- und Verteidigungsleute in den Medien zu Wort kommen, aber nie Ärzte oder Kirchenvertreter“, so Mützenich.

„Bewaffnete Drohnen führen zu einer weiteren räumlichen und zeitlichen Entgrenzung von Kampfhandlungen, weil sie schneller und mit viel weniger Risiko einsetzbar sind“, erklärte Mützenich. „Angesichts neuer Möglichkeiten der Künstlichen Intelligenz sind sie ein großer Schritt hin zum automatisierten Töten. Einen solchen Schritt sollten wir jedenfalls nicht ohne eine breite gesellschaftliche Debatte gehen“.

Er sei mit seiner Skepsis nicht allein, betonte der SPD-Fraktionsvorsitzende. „Die Deutschen sind laut Umfragen zur Hälfte dagegen, die Bundeswehr mit bewaffneten Drohnen auszustatten. Die im Koalitionsvertrag verabredete breite gesellschaftliche Debatte hätte daran vielleicht etwas ändern können, aber die beiden Verteidigungsministerinnen Ursula von der Leyen und Annegret Kramp-Karrenbauer haben es versäumt, eine solche auch zuzulassen.“

Mützenich räumte ein, dass auch die SPD in der Frage gespalten sei. „Ich finde es nicht verwerflich, wenn die SPD und Einzelne von uns in dieser schwierigen Frage innerlich zerrissen sind“, sagte er. „Verteidigungspolitiker argumentieren mit dem Schutz der Bundeswehrsoldaten, und das ist ein starkes Argument. Es ist aber nicht das einzige.“

Der Schutz der Soldaten hänge nicht allein von Drohnen ab, betonte Mützenich. Er kritisierte: „Bis heute etwa hat es die Verteidigungsministerin nicht geschafft, ausreichend gepanzerte Fahrzeuge zur Verfügung zu stellen, obwohl der Bundestag den Wehretat inzwischen um 9 Milliarden Euro erhöht hat. Ich frage mich, was mit all dem Geld passiert.“