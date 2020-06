SPD-Fraktionschef hält längere Mehrwertsteuer-Senkung für möglich

Brinkhaus und Mützenich: Bundestag soll Krisenmanagement der Regierung prüfen

Die Bundesregierung hat in der Corona-Krise viel Kompetenzspielraum. Wie gut das Krisenmanagement funktioniert, wollen die Fraktionschefs der Union und SPD, Brinkhaus und Mützenich, in den nächsten Monaten überprüfen lassen. Das verlange die Rolle des Parlaments, schreiben sie in einem Medienbeitrag.