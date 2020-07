SPD-Finanzpolitikerin – Intervention des Kanzleramtes für Wirecard “hoch problematisch”

Die SPD-Finanzpolitikerin Cansel Kiziltepe hat eine Intervention des Kanzleramtes in China zugunsten des inzwischen insolventen Finanzdienstleisters Wirecard scharf kritisiert. Das sei “hoch problematisch”, sagte die stellvertretende finanzpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Mit Blick auf Ex-Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU), der Wirecard beraten hat, sagte sie: “Dass Karl-Theodor zu Guttenberg es mit der Wahrheit nicht so genau nimmt, ist bekannt. Falls sich das Bundeskanzleramt von ihm überreden ließ, die problematischen Asiengeschäfte von Wirecard zu flankieren, wäre das ein Skandal.”

Cansel Kiziltepe bei der 170. Sitzung des Deutschen Bundestages im Reichstagsgebäude. Berlin, 02.07.2020 *** Cansel Kiziltepe at the 170th session of the German Bundestag in the Reichstag building Berlin, 02 07 2020 Foto:xJ.xKrickx/xFuturexImage. © Quelle: imago images/Future Image