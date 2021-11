SPD-Chef Walter-Borjans mahnt: Eigene Erfolgsgeschichte ernst nehmen

Anzeige

Anzeige

Berlin. In der Debatte um die neue SPD-Führung hat der scheidende Parteichef Norbert Walter-Borjans seine Partei zum Kurshalten aufgefordert. „Wir müssen unsere eigene Erfolgsgeschichte ernst nehmen. Die hat nicht nur mit einem Kandidaten und zwei Vorsitzenden zu tun, sondern mit der Bereitschaft, dass jeder sich auch mal zurücknimmt“, sagte Walter-Borjans dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) im Interview.

Der SPD-Politiker verwies auf eine neue „viel offenere und respektvollere“ Debattenkultur in der Partei und betonte: „Alphatier-Gehabe ist ein Auslaufmodell. Dass sollte auch so bleiben.“ Auf die Frage, ob er sich den SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil als neuen Parteichef vorstellen könne, sagte Walter-Borjans: „Selbstverständlich kann ich das. Die Zusammenarbeit von Saskia Esken und mir mit Lars Klingbeil ist eng und gut.“ Alle Optionen und alle anstehenden Fragen werde man in der Parteispitze gemeinsam besprechen. „Dann werden wir der Partei einen guten Vorschlag machen.“

Bei der Frage nach den Hartz-IV-Reformen präzisiert Walter-Borjans die Ankündigungen aus dem Sondierungspapier der Ampel-Verhandler: „Wir sind uns nach den Sondierungsgesprächen einig, dass wir Hartz IV überwinden und mit dem Bürgergeld eine von Respekt getragene neue Basissicherung schaffen.“ Es gehe um mehr Geld, mehr Respekt und weniger Bürokratie.

Konkret erklärte der SPD-Politiker: „Die Sätze müssen steigen, es darf keine entwürdigenden Auflagen, wohl aber eine Mitwirkungspflicht geben. Wie in der Corona-Krise sollten die Leistungsberechtigten großzügigere Regeln für Schonvermögen und bei der maximalen Wohnungsgröße gewährt bekommen.“ Außerdem müssten bestehende Ansprüche wo eben möglich automatisch und nicht erst nach monströsen Antragsverfahren erfüllt werden. „Das ist doch ein echter Umbruch“, fügte Walter-Borjans hinzu.

Anzeige

Hauptstadt Radar Der RND-Newsletter aus dem Regierungsviertel mit dem 360-Grad-Blick auf die Politik im Superwahljahr. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Beim Thema Steuern sieht der SPD-Chef nicht die Möglichkeit, mittlere Einkommen zu entlasten, ohne Top-Verdiener stärker zu belasten. „Wenn Steuersenkungen für mittlere Einkommen nicht durch einen höheren Beitrag der Topverdienenden gegenfinanziert werden, zahlt die Mitte ihre Entlastung am Ende aus der eigenen Tasche – durch den Abbau staatlicher Leistungen oder höhere Abgaben an anderer Stelle“, sagte Walter-Borjans. Ein Mythos liege darin zu glauben, dass das Geld für Steuersenkungen vom Himmel falle.

Anzeige

Das gesamte Interview mit Norbert Walter-Borjans lesen Sie hier.