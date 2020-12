Spanien will Verweigerer von Corona-Impfung registrieren

Anzeige

In Spanien soll ein Register mit den Namen von Menschen, die eine Impfung gegen das Coronavirus ausgeschlagen haben, angelegt werden. Laut dem spanischen Gesundheitsminister sind die Daten nicht öffentlich zugänglich, werden aber an andere europäische Länder weitergegeben. Man werde „mit dem allergrößten Respekt für den Datenschutz“ vorgehen, sagte Salvador Illa in einem Interview mit dem Fernsehsender La Sexta weiter.

Plötzlich weniger Impfverweigerer in Spanien

Dabei ist die Impfbereitschaft in Spanien, anders als in Deutschland, mit Blick auf die Zulassung eines Corona-Impfstoffs gestiegen. Waren es im November noch 37 Prozent, die sich impfen lassen wollten, waren es im Dezember schon 40 Prozent. Wie die Erhebung des staatlichen Meinungsforschungsinstituts Zentrum für Soziologische Studien außerdem zeigt, ist der Anteil der Impfverweigerer dramatisch gesunken. Statt 47 Prozent wie im November würden aktuell nur noch 28 Prozent der im Dezember Befragten eine angebotene Impfung ablehnen.

Wie in vielen anderen europäischen Ländern begann auch in Spanien am Sonntag die Impfkampagne, in deren Zuge die spanische Regierung bis Ende Februar mit 2,5 Millionen geimpften Menschen rechnet.

Spanien war lange Zeit neben Italien und Großbritannien am stärksten in Europa vom Coronavirus betroffen. Mehr als 1,8 Millionen Infektionen wurden landesweit nachgewiesen. Knapp 50.000 Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus.