Spanien will bis Ende August 33 Millionen Erwachsene impfen

Madrid. Spanien beschleunigt in der Corona-Pandemie das landesweite Impfprogramm. Ein starker Anstieg bei den Impfstoff-Lieferungen in den kommenden Monaten werde es dem Land ermöglichen, bis Ende August 70 Prozent der erwachsenen Bevölkerung zu impfen, kündigte Ministerpräsident Pedro Sánchez am Dienstag an. Das sind etwa 33 Millionen Menschen.

Die Priorität sei jetzt mehr denn je, pausenlos zu impfen. „Impfen, impfen und impfen“, gab der Regierungschef bei einer Pressekonferenz als Credo aus.

Bis September erwartet Spanien 87 Millionen Impfdosen gegen das Coronavirus. Jeder, der das wolle, werde einen Impfstoff erhalten können, sagte Sánchez.