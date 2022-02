Wie ein spanischer Oppositionspolitiker für eine Reform stimmte, die er gar nicht wollte

Anzeige

Madrid. Ein „Informatikfehler“ sei schuld, sagt der spanische Abgeordnete Alberto Casero, aber das glaubt ihm kein Mensch. Casero blieb am Donnerstag, dem Tag der Abstimmung über eine weitreichende Reform des spanischen Arbeitsmarktes, zu Hause, weil ihn eine Gastroenteritis plagte. Am Ende des Tages plagten ihn ganz andere Sorgen, und seine Magendarmverstimmung ist jetzt eine der spanischen Demokratie.

Casero stimmte aus der Ferne versehentlich mit Ja, wo er mit Nein stimmen wollte. Mit dieser einen Stimme verhalf er der über lange Monate zwischen Gewerkschaften und Unternehmern ausgehandelten Reform zur Annahme, was für Spanien wahrscheinlich eine gute Nachricht ist. Caseros konservative Volkspartei (PP) aber hält das für „demokratischen Betrug“.

Alles, was schief gehen kann, geht irgendwann schief. Casero ist nicht der erste, der sich bei der Fernabstimmung von zu Hause per Computer irrt (er irrte sich an diesem Tag gleich noch bei zwei weiteren Abstimmungen), aber er ist der erste, der, als er seinen Fehler bemerkte, ins Parlament rannte, um diesmal persönlich und richtig abzustimmen. Was die Parlamentspräsidentin von den regierenden Sozialisten (PSOE) aber nicht zuließ.

Noch nie ist einem Abgeordneten gestattet worden, seine Stimme zu korrigieren. Im Reglement des spanischen Parlaments steht aber, dass nicht die Präsidentin, sondern das gesamte Präsidium über einen solchen Antrag zu entscheiden hat. Das ist der Punkt, an dem die PP jetzt einhaken will. Wahrscheinlich wird am Ende das Verfassungsgericht zu entscheiden haben, ob an diesem Donnerstagabend alles mit rechten Dingen zuging oder nicht.

Am Donnerstagmorgen hatte noch nichts auf das kommende Drama gedeutet. Die Regierung schien ihre Mehrheit beisammen zu haben, ohne auf einen Abstimmungsfehler der Opposition hoffen zu müssen. Doch zwei Abgeordnete der konservativen Regionalpartei UPN aus Navarra stimmten entgegen der Weisung ihrer Parteiführung mit Nein. Reform abgelehnt. Wäre nicht der rettende Informatikfehler dazwischen gekommen.