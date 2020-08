Spanien: Nicht nur fußballerisch am Boden, sondern auch wegen der Corona-Krise - wieder einmal

Anzeige

Als RB Leipzig am Donnerstagabend Atlético Madrid mit 2:1 bezwungen hatte, da entfuhr es einem Deutsch-Spanier: “Leipzig! Hat man Töne.” Gegen einen No-Name-Klub aus Sachsen in der Champions League zu verlieren, das war man in Spaniens Hauptstadt nicht gewohnt. Einen Tag später kam es knüppelhageldick. Da verlor der ruhmreiche FC Barcelona mit Lionel Messi 2:8 gegen den FC Bayern München. Eine Demütigung sondergleichen.

Freilich passt die Demütigung ins Bild. Denn Spanien liegt nicht allein fußballerisch am Boden, sondern coronabedingt vor allem wirtschaftlich – wieder einmal. Die jüngste Reisewarnung des Auswärtigen Amts schmerzt das Land daher viel mehr, als jede Fußballniederlage es je könnte. Die Schlappen für Madrid und Barcelona sind äußerer Ausdruck einer neuerlichen Misere, die das ganze Land erfasst hat. Dabei ist das Corona-Desaster hausgemacht.

Gefahr ignoriert

Neben Italien war Spanien ja das Land in der Europäischen Union, das im Frühjahr am stärksten von dem Virus betroffen war. Zwar war der erste identifizierte Fall ein Tourist aus Deutschland, der sich bei einem Lehrgang in München angesteckt hatte, doch als Ursünde der spanischen Corona-Politik gilt die Genehmigung von Demonstrationen zum Internationalen Frauentag am 8. März.

Denn seinerzeit zeichnete sich die Gefahr einer Pandemie längst am Horizont ab. In Madrid gingen trotzdem 100.000 Menschen auf die Straße. Anschließend wurden viele Teilnehmerinnen positiv getestet, darunter ausgerechnet Politikerinnen wie Irene Montero, Gleichstellungsministerin und Lebenspartnerin des stellvertretenden Regierungschefs Pablo Iglesias – oder die Frau von Ministerpräsident Pedro Sánchez.

Dem Laisser-faire folgte eine scharfe Wende in die Gegenrichtung. Der spanische Lockdown war so scharf, dass selbst Kinder wochenlang nicht aus dem Haus durften. Seither schnappt Spanien wieder nach Luft.

Als ein Grund für die Anfälligkeit der Iberer für das Virus gilt ihre Lebensart. Spanier halten physisch weniger Distanz, wenn sie sich begegnen. Sie reden auch mehr. Schließlich leben mehrere Generationen oft unter einem Dach – schon allein, weil die Jungen keine eigene Wohnung finden oder sich keine leisten können.

Tatsache ist zwar ferner, dass touristische Zentren von der zweiten Corona-Welle gar nicht außerordentlich betroffen sind – und dass dort, wo sie es sind, ausländische Reisende daran eine Mitschuld tragen. So waren es unter anderem Deutsche, die zuletzt am Ballermann tüchtig “feierten” – ohne Vorsicht. Und doch hat der Verlauf der Krise im Land etwas Zwangsläufiges. Denn Spanien wird seit Jahren von anhaltenden Streitereien der politischen Lager gebeutelt, die eine konsistente und berechenbare Politik verhindern. Eine Neuwahl jagte die nächste. Premier Sanchéz gilt als schwach. Korruption ist weit verbreitet und reicht bis ins Königshaus.

Aktuell ist zu beklagen, dass funktionierende Strukturen zur Nachverfolgung von Infektionsketten nicht existieren und auch nach dem Schock im Frühjahr nicht geschaffen wurden. Stattdessen wurde der radikale Lockdown umso radikaler wieder aufgehoben – in erster Linie mit Rücksicht auf den Tourismussektor, dessen ökonomische Bedeutung für Spanien überragend ist. Vorrangig Deutsche und Briten bringen Geld an die Küsten.

Video Viertelfinale der Champions League: Bayern München gewinnt 8:2 gegen Barcelona 1:21 min In der Champions-League-Viertelfinalpartie zeigten sich die Bayern hochkonzentriert. Das Halbfinale ist am kommenden Mittwoch. © Reuters

Finanzkrise als Vorläufer

Es zeigt sich: Wer zu früh lockert, der vergrößert die Misere. Schon während der Finanzkrise hatte eigenes Verschulden zu größeren Härten als in anderen Ländern geführt. So hatten Millionen Spanier Immobilien erworben – mit wenig Eigenkapital und entsprechend höheren Krediten. Dies hatte die Banken taumeln lassen und den Bausektor in die Krise gestürzt.

Anzeige

Nun stehen Spanien wieder Jahre mit wachsenden wirtschaftlichen Risiken, steigender Arbeitslosigkeit und vermutlich abermals wachsender Abwanderung ins Haus. Ausgerechnet von deutschen Klubs in der Champions League bezwungen worden zu sein ist insofern typisch. Es sind die Deutschen, von deren finanzieller Hilfe Spanien im Rahmen der EU stärker abhängig ist denn je. Und es sind die Deutschen, die aus spanischer Sicht plötzlich auch fußballerisch in einer anderen Liga zu spielen scheinen. Nicht nur Lionel Messi, der seit Langem in Spanien lebende Argentinier, hat seinen Zenit wohl endgültig überschritten.