„Hätte auch das Zehnfache bestellen können“: Spahn verteidigt Impfstrategie

Anzeige

Anzeige

Berlin. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat die Corona-Impfpolitik der Bundesregierung verteidigt. Es sei lange klar gewesen, dass man anfangs zu wenig Impfstoff habe. Grund für den Engpass sei aber nicht eine zu wenig bestellte Menge, sondern fehlende Produktionskapazitäten. „Ich hätte auch das Zehnfache bestellen können”, sagte er am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Berlin.

Die gute Nachricht sei aber, es zeichne sich ab, es werde genug Impfstoff in Deutschland für alle geben. Er wiederholte sein Versprechen, allen in Deutschland bis Sommer ein Impfangebot machen zu können. Noch an diesem Mittwoch rechne er mit der Zulassung des Impfstoffes von Moderna. Allein von Moderna und Biontech/Pfizer gebe es 140 Millionen Impfstoffdosen, allerdings nicht sofort.

Das sei nur möglich, weil man schon sehr früh mit der Beschaffung begonnen habe. Er verwies auf die frühe Impfstoffallianz etwa mit der Niederlande und Italien und die Bemühungen auf EU-Ebene. So habe Biontech bereits Mitte des vergangenen Jahres Gelder von der EU bekommen. „Ohne diese Unterstützung wäre der Impfstand jetzt in Deutschland so nicht möglich gewesen.” Zudem sei erst später bekannt gewesen, wie wirksam der Impfstoff von Biontech sein werde.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Biontech: Neue Produktionsstätte in Marburg

„Die Bundesregierung übernimmt weiter alles, um Biontech zu unterstützen”, sagte Spahn weiter. Darauf habe man sich innerhalb der Bundesregierung verständigt. Man wolle eine weitere Produktionsstätte Biontechs in Marburg errichten. Das sei effektiver, als neue Lizenzen an andere Unternehmen zu vergeben.

Am 27. Dezember sei die Impfkampagne gestartet worden, seitdem seien fast 400.000 Menschen in Deutschland geimpft worden, so Spahn. „Wenn die Pflegebedürftigen und die Ältesten geimpft sind, verliert die Pandemie viel an Schrecken.” Impfen sei der Schlüssel, um diese Jahrhundertpandemie zu bewältigen. Er verstehe deshalb die Ungeduld und dass viele Fragen hätten. Und auch das Unverständnis darüber, dass nicht alles sofort so funktioniere wie erhofft. „Die Wahrheit ist aber auch, dass der Impfstoff weltweit ein hohes Gut ist”. Und deshalb müsse man priorisieren und weite Teile der Bevölkerung um Geduld bitten.

Video Wie entsteht ein Impfstoff? 1:52 min Nach einem Impfstoff gegen Covid-19 wird unnachgiebig geforscht. Innerhalb von nur einem Jahr war bereits der erste Kandidat in der Zulassungsphase.

Anzeige

Spahn: Vorerst kann sich keiner den Impfstoff aussuchen

„Der Wunsch nach Normalität sollte uns nicht den Blick versperren, was in kurzer Zeit realistisch ist”.

Anzeige

Spahn sagte zudem, es sollen für die Erst- und Zweitimpfungen keine unterschiedlichen Impfstoffe verwendet werden. Davon rate die Ständige Impfkommission klar ab. Es werde „auch ohne Zweifel gehen können”, dass sich Bürger einen Impfstoff aussuchen können, sofern das von den Kapazitäten her irgendwann möglich sei. Solange jedoch Knappheit beim Impfstoff bestehe, gebe es kein Wahlrecht.

Er bezeichnete überdies die neuen Corona-Verschärfungen als „schmerzhaft, aber notwendig”, um die Pandemie zu besiegen und die Ziele nicht aus den Augen zu verlieren. Er verwies einmal mehr auf eine Entlastung des Gesundheitssystems und den Schutz der besonders gefährdeten Menschen.

Zuvor hatte Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit ihren zuständigen Ministern beraten, wie Deutschland rasch an mehr Impfstoff kommen kann. Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) sagte im ARD-„Morgenmagazin”, man müsse „alles dafür tun”, dass in Deutschland und Europa genug Impfstoff produziert werde und zur Verfügung stehe. Was der Gesundheit helfe, sei nicht immer gleich wirtschaftlich für die Unternehmen.

Anzeige

Neben Gesundheitsminister Jens Spahn sollten an der Beratung auch Wirtschaftsminister Peter Altmaier und der Chef des Bundeskanzleramtes Helge Braun (alle CDU) sowie Scholz teilnehmen. Zuletzt hatte die SPD Spahn scharf kritisiert und ihm Fragen rund um das Thema Impfen vorgelegt. SPD-Kanzlerkandidat Scholz wies zurück, dass es dabei vor allem um den Wahlkampf gehe. „Es geht um eine sehr ernste Sache”, sagte er, „nämlich um die Frage, ob wir die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes gut beschützen können.”