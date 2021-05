Spahn verspricht 50 Millionen Euro für Impfstoffproduktion in Südafrika

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), sprach neben Emmanuel Macron (l), Präsident von Frankreich, und Cyril Ramaphosa (r), Präsident von Südafrika, beim Auftakttreffen der "Initiative for the Future of Vaccines in Africa" (Initiative für die Zukunft von Impfungen in Afrika) in Pretoria. © Quelle: Christoph Soeder/dpa