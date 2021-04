Spahn über neue Freiheiten: Vollständig Geimpfte könnten „wie jemand behandelt werden, der negativ getestet wurde“

Anzeige

Wann bekommen Geimpfte trotz Corona-Pandemie gewohnte Freiheiten zurück? Geht es nach Gesundheitsminister Jens Spahn, dürfen Menschen, die vollständig gegen das Virus geimpft sind, bald auf Lockerungen hoffen: „Wer vollständig geimpft wurde, kann also in Zukunft wie jemand behandelt werden, der negativ getestet wurde“, sagte der CDU-Politiker der „Bild am Sonntag“.

Anlass für die Aussage ist ein Bericht des Robert Koch-Instituts (RKI), der der Zeitung nach eigenen Angaben vorliegt: Darin heißt es, dass die Virusübertragung von Menschen spätestens ab dem 15. Tag nach der zweiten Impfdosis geringer ist als bei Menschen, die einen negativen Antigentest haben.

Vollständig Geimpfte sollen von Quarantäne befreit werden

Heißt: Vollständig Geimpfte können das Virus laut der RKI-Erkenntnisse gut zwei Wochen nach der zweiten Impfung kaum noch weitergeben. Laut der „Bild am Sonntag“ haben das Bundesgesundheitsministerium und die Länder diesen RKI-Bericht erhalten.

Aus Sicht von Spahn sind die RKI-Aussagen wichtig für die folgende Strategie: „Wer geimpft ist, kann ohne weiteren Test ins Geschäft oder zum Friseur“, sagte er der „Bild am Sonntag“. Zudem müssten vollständig Geimpfte auch nicht mehr in Quarantäne.

Spahn will darüber nun mit den Ländern sprechen und entsprechende Konzepte erarbeiten. Ziel sei es, die Regeln „in den nächsten Wochen“ umzusetzen.

Zehn Millionen Menschen in Deutschland sind mindestens einmal geimpft

Nach Spahns Angaben vom Samstag sind mehr als zwölf Prozent der Deutschen mindestens einmal gegen das Coronavirus geimpft worden. Das seien mehr als zehn Millionen Bürgerinnen und Bürger, twitterte er am Samstag. 4,3 Millionen Menschen haben demnach bereits die zweite Impfung erhalten.

Allein am Freitag wurden nach Angaben des Robert Koch-Instituts und des Gesundheitsministeriums rund 217.000 Dosen geimpft. Bisher wurden Spahn zufolge knapp 10,7 Millionen Dosen des Pfizer/Biontech-Impfstoffs verabreicht, 0,7 Millionen Dosen von Moderna und 2,9 Millionen Dosen Astrazeneca.