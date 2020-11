Spahn über Nationale Gesundheitsreserve: „Vorsorge kostet, schützt aber in der Krisensituation“

Anzeige

Als Konsequenz aus der Corona-Krise will der Bund an 19 Standorten in Deutschland eine Nationale Gesundheitsreserve mit wichtigem Material wie Schutzmasken aufbauen. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte der Deutschen Presse-Agentur: „Diese Pandemie lehrt uns, dass wir mehr vorsorgen müssen.“ Mit den Plänen soll sich am Montag das Corona-Kabinett befassen. Demnach soll die Reserve bis Ende 2021 vor allem mit schon beschafften Masken gefüllt werden. Ab 2022 setze man laut Spahn vor allem aus Material aus Deutschland, bislang beziehe man unter anderem aus China.

Ständig vorgehalten werden soll der Bedarf des Gesundheitswesens und des Bundes für einen Monat.

Welche Kosten sich daraus insgesamt ergeben, werde man erst im kommenden Jahr feststellen. Für 2021 sind im Haushalt aber bereits 1 Milliarde Euro eingeplant. Klar müsse aber sein, dass ein Vorhalten immer etwas teurer sein wird. In einer möglichen nächsten Pandemie sei man aber so vorbereitet. „Vorsorge kostet, schützt aber auch in der Krisensituation“, sagte Spahn auf einer Pressekonferenz. Die Nationale Gesundheitsreserve wird in Kooperation mit einer EU-weiten Gesundheitsreserve entstehen.

Spahn: Schützen so Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und Arztpraxen

Die Reserve solle im Kern aus Schutzausrüstung, Schutzmasken, Beatmungsgeräten und Medikamenten bestehen, erläuterte Spahn. „So unterstützen wir im Notfall besonders diejenigen, die in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Arztpraxen arbeiten. Am Material soll gute Gesundheitsversorgung nicht scheitern.“

Die Bundesregierung hatte Anfang Juni grundsätzlich den Aufbau einer „Nationalen Reserve Gesundheitsschutz“ beschlossen und beteiligte Ministerien mit einem Konzept beauftragt. Hintergrund ist auch, dass zu Beginn der Corona-Krise im Frühjahr Schutzmasken und anderes Material knapp waren. Der Bund stieg daraufhin in die Beschaffung ein und beschloss Anreize für inländische Hersteller. Reserven sollen in erster Linie auch weiterhin medizinische Einrichtungen und die Länder vorhalten, ehe auf Bundesbestände zugegriffen werden soll.