Spahn über Corona: “Erfahrung wird uns neu zusammenschweißen”

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ist wegen des Coronavirus seit Tagen im Dauereinsatz. Als Krisenmanager informiert der CDU-Mann die Öffentlichkeit beinahe täglich über die neuesten Entwicklungen in der Corona-Krise.

Ob im Austausch mit Spitzenforschern wie Christian Drosten, dem Chef der Virologie an der Berliner Charité, oder Lothar Wieler, dem Präsident des Robert-Koch-Instituts, bei Talkshows wie Maybrit Illner, im Krisenstab mit Innenminister Seehofer oder auf Pressekonferenzen – Minister Spahn ist seit Beginn der Corona-Krise in den Medien omnipräsent. Wichtig sei, es dem Virus schwer zu machen, dafür zu sorgen, dass es sich langsam verbreite, betont Spahn ununterbrochen. Regelmäßig appelliert er an die deutsche Bevölkerung, fordert sie auf, gemeinsam an der Bekämpfung des Virus zu arbeiten.

Nun verriet der Bundesgesundheitsminister in einem Interview mit dem Magazin “Bunte”, dass auch er in Zeiten der Corona-Krise zurückstecken müsse. “Im Mai werde ich 40 Jahre alt. Die Party habe ich abgesagt”, so Spahn. Es hätte kein Weg daran vorbeigeführt: “Wir müssen alle mithelfen, dass unser Gesundheitswesen diese Herausforderungen meistert.”

“Das Virus kann jeden treffen”

Die Frage, ob auch er Hamsterkäufe tätige, verneinte Spahn. Er habe lediglich einen gewissen Vorrat zu Hause, denn das sei “ja immer sinnvoll”. Spahn erklärte weiter: “Wie überall kommt es auch hier auf das richtige Maß an. Ich nehme mir mehr, als ich brauche – das darf nicht unser Motto sein.”

Der Politiker betonte, dass in Zeiten von Corona Rücksicht oberste Priorität habe: “Das Virus kann jeden treffen. Deshalb sollten wir aufeinander aufpassen. Ich bin sicher: Wenn wir alle mithelfen, zusammenhalten und einander vertrauen, dann werden wir diese Krise bewältigen. Und diese Erfahrung wird uns neu zusammenschweißen. Als Gesellschaft, als Nation, als Menschen”, so Spahn.

RND/MS