Spahn Statement live nach Teststart von Abfüllanlage für Corona-Impfstoff bei Sanofi

Frankfurt/Main. Zahlreiche Unternehmen weltweit arbeiten an einem Corona-Impfstoff, auch der Hersteller Sanofi. An diesem Dienstag startet Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am deutschen Sitz des französischen Konzerns in Frankfurt einen Testlauf einer Anlage zur sterilen Abfüllung eines künftigen Impfstoffs.

Der Impfstoff von Sanofi wird derzeit getestet, die entscheidende Phase-III-Studie soll Ende 2020 folgen.

Gibt es keine Hindernisse, will der Hersteller den Impfstoff im zweiten Halbjahr 2021 verfügbar haben - dann würde die Anlage zur sterilen Abfüllung in Frankfurt-Höchst zum Einsatz kommen. Spahn gibt anschließend ein Statement für die Presse ab.

Sehen Sie hier im Livestream das Statement von Jens Spahn:

Das Statement ist für 16 Uhr geplant. Der Beginn kann sich um wenige Minuten verzögern.

Das Paul-Ehrlich-Institut hatte am Freitag erklärt, mit einer Zulassung von Corona-Impfstoffen für Ende 2020 oder Anfang 2021 zu rechnen.

Derzeit befänden sich neun Impfstoff-Kandidaten in der abschließenden klinischen Phase III.