Spahn sichert Gesundheitsämtern mehr Personal zur Kontakt-Nachverfolgung zu

Anzeige

Anzeige

Berlin. Die öffentlichen Gesundheitsämter sollen weiter mit Personal verstärkt werden, um Kontakte von Corona-Infizierten besser nachverfolgen zu können. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) kündigte am Montag nach der Sitzung des sogenannten Corona-Kabinetts an, die Zahl der “Containment Scouts” solle von jetzt 1500 in einem ersten Schritt auf über 2000 erhöht werden.

“Wenn wir sehen, dass die Nachfrage da ist, werden wir auch zügig auf 3000 oder 5000 ‚Containment Scouts‘ weiter aufstocken und das Programm bis Ende 2021 verlängern”, fügte der Minister hinzu . Darüber hinaus sollen nach seinen Angaben weitere Medizinstudierende angeworben werden, die im Gesundheitsdienst mit anpacken sollen.

Spahn betonte, der Öffentliche Gesundheitsdienst sei nach wie vor der “Dreh- und Angelpunkt” im Kampf gegen die Corona-Pandemie. “Auch jetzt, da wir über vorsichtige Lockerungen in den nächsten Wochen nachdenken, ist es die Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gesundheitsämter, die das eben ermöglichen würden”, so der CDU-Politiker. Man könne dann erste Lockerungsschritte gehen, wenn die “Inzidenz so niedrig ist, dass es tatsächlich gelingt, Kontakte nachzuverfolgen und Infektionsketten zu brechen”.

Anzeige

Spahn kündigte zudem an, dass der Bund auch für die nächste Grippesaison 2021/22 erneut zusätzlichen Grippe-Impfstoff beschaffen werde. Neben den Bestellungen von Praxen und Apotheken sollen fünf bis acht Millionen Dosen zusätzlich geordert werden. Schon für diesen Herbst und Winter hatte der Bund ergänzend Grippe-Impfstoff beschafft, um eine weitere Belastung des Gesundheitswesens in der Corona-Pandemie zu vermeiden.

Anzeige

Spahn sagte, in der laufenden Saison habe die Grippe auch angesichts von Corona-Schutzregeln mit Abstand und Masken so gut wie keine Chance. So gebe es derzeit nur 20 bis 30 gemeldete Grippefälle pro Woche statt einer sonst üblichen Größenordnung von einigen Tausend Fällen. Aktuell seien auch noch eine Million Dosen verfügbar, sodass sich Interessierte weiter gegen Grippe impfen lassen könnten, betonte der Gesundheitsminister.