Spahn sendet Videobotschaft bei Facebook: “Hören Sie nicht auf diejenigen, die verharmlosen”

Berlin. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat sich nach seiner Corona-Infektion aus der häuslichen Quarantäne gemeldet. In einer Videobotschaft bei Facebook bedankte er sich für die zahlreichen Genesungswünsche. Die Symptome seien weiterhin wie bei einer Erkältung und nicht stärker geworden, sagte Spahn: “Mir geht es soweit - den Umständen entsprechend - ganz gut.” Auch sei es erfreulich, dass die Mitarbeiter aus dem Gesundheitsministerium, zu denen er in den Tagen vor Bekanntwerden seiner Infektion Kontakt gehabt habe, aktuell alle negativ getestet seien und keine Symptome verspüren würden.

Die steigenden Zahlen der Corona-Neuinfektionen “von fast 15.000 an einem Tag” besorgen den Gesundheitsminister. Man befinde sich in einer Größenordnung, in der die Gesundheitsämter in ganz Deutschland der Nachverfolgung von Kontaktpersonen von Corona-Patienten bald nicht mehr verlässlich nachkommen könnten. “Es kommt mehr denn je auf uns alle an." Dabei helfe es auch, die Corona-Warn-App zu nutzen und so die Kontaktverfolgung zu vereinfachen.

Spahn ruft die Bürger dazu auf, sich weiter an die geltenden Corona-Maßnahmen zu halten und den Empfehlungen des Bundes nachzukommen. “Hören Sie nicht auf diejenigen, die verharmlosen oder beschwichtigen”, sagte Spahn. Man wisse mittlerweile, was das Virus anrichten könne, vor allem bei den Risikogruppen, aber auch bei jüngeren Menschen.

Spahn hatte sich am Mittwoch – nach seiner Teilnahme an der wöchentlichen Kabinettssitzung – testen lassen, weil bei ihm Erkältungssymptome aufgetreten waren. Ein erster positiver Schnelltest wurde anschließend durch einen PCR-Labortest bestätigt. Seitdem befindet sich der Minister in häuslicher Isolation. Sein Ehemann Daniel Funke wurde inzwischen auch positiv auf das Coronavirus getestet.