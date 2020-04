Anzeige

Apfelstädt. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) kritisiert, wie international in der Corona-Krise um die Belieferung mit Schutzmasken gekämpft wird. “Auf dem Schutzmaskenmarkt geht es derzeit zu wie auf dem Goldmarkt”, so Spahn am Freitag beim Besuch eines Logistikzentrums in Apfelstädt in der Nähe von Erfurt. “Ein Cent-Produkt ist plötzlich goldwert.”

Der Bundesminister wollte zwar Meldungen, wonach die USA eine Lieferung mit Schutzmasken nach Deutschland “abgefangen” hätten, nicht bestätigen. Er sagte aber: “Da wird gekämpft, und das ist insgesamt keine gute Entwicklung.”

Darum habe sich der Bund entschlossen, dies zentral für Deutschland zu organisieren. Dabei spielten Unternehmen wie der Logistikkonzern Fiege in Thüringen eine große Rolle. Den monatlichen Bedarf, allein für das medizinische Personal, bezifferte Spahn mit 100 Millionen Mund- und Nasenschutzmasken und 20 bis 40 Millionen FFP2-Masken.

Bis nächste Woche werde mit 8 Millionen Mund- und Nasenschutzmasken und zwei Millionen FFP2-Masken gerechnet. Spahn: "Wir sind durch ein tiefes Tal gegangen, sehen jetzt aber zuversichtlicher in die nähere Zukunft.

Spahn sagte, der Bund arbeite mit Hochdruck daran, sich aus der Abhängigkeit ausländischer Lieferanten für Schutzkleidung zu lösen. “Herstellungsmaschinen und Vlies für die Masken stammen häufig aus Deutschland.” Damit seien gute Voraussetzungen vorhanden.

Man verhandle derzeit mit verschiedenen Unternehmen und warte auf Angebote bis nächste Woche. Ein Knackpunkt: “Von den Arbeitskosten her haben wir hier andere Voraussetzungen als in China, doch dafür finden sich sicherlich Lösungen.”

Logistik-Unternehmer Jens Fiege betonte, dass derzeit Schutzmasken-Lieferungen aus China in gut anderthalb Tagen beim Empfänger in Deutschland sind. Die Verteilung erfolge nach einem Schlüssel des Bundes vom Thüringer Zentrum aus. Die Anlieferung erfolge unter hohem Polizeischutz. Auch das Gelände in Apfelstädt sei schwerstgesichert.

Er räumt jedoch auch ein, dass mitunter avisierte Lieferungen chinesischer Produzenten nicht im Cargo-Zentrum des Unternehmens in China ankämen.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn appellierte erneut an die Deutschen, die Kontaktbeschränkungen über Ostern einzuhalten - “auch wenn es schwer fällt”. Jetzt müssten alle die Einschränkungen “gemeinsam umsetzen und durchstehen”. Dann können man all das, was bis jetzt erreicht wurde, stabilisieren.

Spahn hatte sich angeschaut, wie und ob der Nachschub von Schutzkleidung für Ärzte und Pfleger funktioniert. Der CDU-Politiker besucht dazu das Fiege-Logistikzentrum im Landkreis Gotha. In dem Lager werden bundesweit dringend benötigte Schutzmasken, Handschuhe, Kittel und Desinfektionsmittel umgeschlagen. Die sogenannten FFP2-Mundschutze werden aus China geliefert.

Kliniken und andere Einrichtungen hatten zuletzt immer wieder über einen akuten Mangel an Schutzausrüstung geklagt. Diese ist für die Behandlung und Pflege von Corona-Patienten notwendig.