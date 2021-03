Spahn: Regierende sollten nicht eigene Maßnahmen kritisieren

Anzeige

Berlin. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat Kritik an einigen Ministerpräsidenten und Mitgliedern der Bundesregierung geübt: „Seit Anfang des Jahres machen sich einige der Regierenden in Bund und Ländern aus taktischen Motiven selbst zu Kronzeugen der Kritik an den gemeinsamen Entscheidungen.“

Dies sagt Spahn dem „Spiegel“. „Das kostet enorm Akzeptanz.“ Man müsse das Gemeinsame bewahren.

Die Entscheidung zur mittlerweile gekippten Osterruhe hätten alle in der vergangenen Ministerpräsidentenkonferenz mitgetragen. „Wir haben diesen Fehler gemeinsam gemacht“, sagte Spahn. Weiter rief er dazu auf: „Es geht darum, den letzten Teil der Strecke noch einmal zusammen zu schaffen.“

Bevölkerung muss durchhalten

Die Bundesregierung rief derweil die Bevölkerung dazu auf, gemeinsam durchzuhalten. „Das ist nicht nochmal ein Jahr, das sind verbleibende Monate, bevor die Situation wirklich deutlich besser ist“, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin. Entscheidend sei immer gewesen, dass die Bürger mitzögen und ihr Verhalten der Pandemie anpassten. „Und man kann nicht oft genug sagen, wie dankbar man der überwältigenden Mehrheit der Bürger dafür ist, dass sie dieses seit dem vergangenen Frühjahr durchhält.“ Es sei wichtig, das in den verbleibenden Monaten noch einmal zusammen durchzuhalten.