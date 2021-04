Spahn rechnet nächste Woche mit mehr als zwei Millionen Corona-Impfungen in Arztpraxen

Anzeige

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) rechnet in der kommenden Woche mit mehr als zwei Millionen Impfungen in Hausarztpraxen. Das berichten der „Spiegel“ und die „Tagesschau“ unter Berufung auf eine Vorlage des Gesundheitsministeriums für den Impfgipfel von Bund und Ländern am Montag. In der darauf folgenden Woche Anfang Mai sollen es sogar mehr als drei Millionen sein.

Großteil der Lieferungen von Biontech/Pfizer

Insgesamt hätten die Impfstoffhersteller für das zweite Quartal insgesamt 80 Millionen Impfdosen zugesagt, heißt es in der Vorlage. Der Großteil komme mit 50 Millionen Dosen von Biontech/Pfizer. Die Lieferdaten von Astrazeneca und Johnson & Johnson würden jedoch erst kurzfristiger angekündigt.

Den Angaben zufolge würden seit der zweiten Aprilwoche jeweils zum Anfang einer Woche mindestens eine Million Impfdosen an die Arztpraxen geliefert, wo sie innerhalb einer Woche verimpft werden sollen. Rund 65.000 Ärztinnen und Ärzte beteiligten sich in diesem Zuge an der Impfkampagne.