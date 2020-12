Spahn nach Impfstoff-Zulassung: 1,3 Millionen Dosen bis Ende des Jahres

Europa gemeinsam – die Briten einsam

Europa schließt seine Grenzen zu Großbritannien – ausgerechnet in dem Moment, in dem die letzte Frist für ein Brexit-Handels­abkommen verstreicht. Die europäische Arzneimittel­agentur (Ema) – bis März 2019 in London zu Hause – entscheidet über den Biontech-Impfstoff. Und die EZB experimentiert mit dem digitalen Euro.