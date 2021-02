Livestream: Spahn äußert sich nach dem Corona-Kabinett

Anzeige

Berlin. Vor den Bund-Länder-Beratungen zur Corona-Lage hat sich in den vergangenen Tagen ein Streit über mögliche Lockerungsmaßnahmen abgezeichnet. Insbesondere die Debatte um eine Öffnung der Schulen schwelt. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte im TV-Talk von Anne Will aber Hoffnungen auf einen langfristigen Stufenplan zur Lockerung der Corona-Eindämmungsmaßnahmen gedämpft.

„Alle wünschen sich einen Sechs-Monats-Plan, aber den kann es halt in dieser Dynamik, in dieser Pandemie nicht geben“, sagte er in der Sendung. Es gehe nur „Zug um Zug“ - und dabei stünden noch einige harte und schwere Wochen bevor.

Zwei Tage vor den Bund-Länder-Beratungen kommt nun an diesem Montag erneut das Corona-Kabinett zusammen. Im Anschluss gibt der Gesundheitsminister ein Statement ab.

Sehen Sie hier im Livestream das Statement von Gesundheitsminister Spahn:

Das Statement ist für 13.15 Uhr geplant. Der Beginn kann sich um wenige Minuten verzögern. Sollte der Stream nicht ordnungsgemäß angezeigt werden, klicken Sie bitte hier (Weiterleitung zu Youtube).

Die deutschen Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut (RKI) 4535 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet. Außerdem wurden 158 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden verzeichnet, wie aus Zahlen des RKI vom Montag hervorgeht.

Vor genau einer Woche hatte das RKI 5608 Neuinfektionen und 175 neue Todesfälle binnen 24 Stunden verzeichnet. Die erfassten Fallzahlen sind an Montagen in der Regel niedriger, unter anderem weil am Wochenende weniger getestet wird.