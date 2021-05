Spahn: Impfpriorisierung bundesweit ab 7. Juni aufgehoben

Anzeige

Berlin. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat nach dem Treffen mit seinen Kollegen aus den Ländern die Einigung auf die Aufhebung der Impfriorisierung zum 7. Juni angekündigt. Man wolle mit der Festlegung auf den Termin einen gewissen Vorlauf für alle Beteiligten schaffen. Betriebs- und Privatärzte steigen mit den Impfungen gegen das Coronavirus ebenfalls zum 7. Juni ein, so Spahn. Hätten Länder bereits eine frühere Aufhebung der Priorisierung vorgenommen, werde diese nicht von der bundesweiten Regelung tangiert.

Spahn ergänzte vorab, dass bereits 40 Millionen Impfdosen in Deutschland verabreicht wurden: „Besonders in der Gruppe der sehr Verwundbaren in unserer Gesellschaft.“

Video Mehr als 40 Millionen Impfdosen in Deutschland verabreicht 0:52 min Die Impfzentren und Hausärzte in Deutschland haben bisher mehr als 40 Millionen Corona-Impfdosen verabreicht. Der Großteil davon in den Impfzentren. © dpa

Ab 7. Juni solle die Priorisierung bundesweit in Arztpraxen und den regionalen Impfzentren entfallen. Zugleich wird betont, dass aufgrund der aktuell erwarteten Liefermengen nicht gleich alle Impfwilligen bereits im Laufe des Juni geimpft werden könnten. „Die Impfkampagne wird wie angekündigt bis zum Ende des Sommers fortgesetzt werden müssen.“

Mindestens 15 Millionen Impfungen in den nächsten drei Wochen

Außerdem seien in den drei Wochen bis zum 7. Juni noch mindestens 15 Millionen Erst- und Zweitimpfungen vorgesehen. Bis Ende Mai sollen somit 40 Prozent der Menschen in Deutschland mindestens einmal gegen Corona geimpft sein. Spahn hatte mehrfach deutlich gemacht, dass vor einer völligen Freigabe zunächst noch die dritte und letzte Prioritätsgruppe zum Zuge kommen soll.

Dazu gehören neben über 60-Jährigen etwa Supermarktverkäuferinnen, Busfahrer, Justizbeamte und Lehrkräfte in weiterführenden Schulen. Spahn wertete den geltenden Vorrang für Ältere, Kranke und Menschen in bestimmten Berufen als wichtig. „Sie zuerst zu impfen, das war epidemiologisch geboten“, sagte er.

Spahn: Priorisierung hat Menschenleben gerettet

Die Priorisierung sei auch moralisch geboten gewesen. „Das war keine Bürokratie, das hat Menschenleben gerettet.“ Dennoch könnten die Kommunen bestimmte Kontingente von Impfdosen weiter für bestimmte Stadtteile oder Personengruppen verwenden.

Ebenfalls ab 7. Juni sollen dem Vorschlag zufolge auch Betriebs- und Privatärzte routinemäßig in die Impfungen einbezogen werden. Für sie soll von Beginn an keine Priorisierung gelten. Generell sollen noch im Rahmen der Priorisierung vereinbarte Termine für Erst- und Zweitimpfungen von der Impf-Freigabe unberührt bleiben.