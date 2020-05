Spahn im Livestream heute: Pressekonferenz zu Corona-Lockerungen

Anzeige

Berlin. So rasant Bund und Länder im März das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben heruntergefahren haben, so schnell fahren sie es nun wieder hoch. Schon in den vergangenen Tagen hatten einige Bundesländer Kurs auf Lockerungen der Beschränkungen genommen.

Bund und Länder haben sich unter anderem darauf verständigt, die Kontaktbeschränkungen grundsätzlich bis zum 5. Juni zu verlängern. Allerdings dürfen sich künftig auch Angehörige aus zwei Haushalten treffen.

Außerdem können alle Geschäfte in Deutschland unter Auflagen wieder öffnen. Die bisherige Öffnungsbeschränkung auf eine Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern wird aufgehoben.

Livestream: Pressekonferenz mit Jens Spahn ab ca. 13 Uhr

Gegen Mittag äußert sich Gesundheitsminister Spahn in einem Statement zu den Ergebnissen. Um 13 Uhr soll es losgehen, der Start kann sich aber um wenige Minuten verzögern.

RND/das/fw/dpa