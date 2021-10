Spahn: „Die nächste Generation nach Angela Merkel muss jetzt stärker sichtbar werden“

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, CDU, auf einer Wahlkampfveranstaltung in Nagold in Baden-Wuerttemberg. Nagold Deutschland *** Federal Health Minister Jens Spahn, CDU, at an election campaign event in Nagold in Baden Wuerttemberg Nagold Germany Copyright: xThomasxKoehler/photothek.dex © Quelle: imago images/photothek