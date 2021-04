Spahn: Brauchen Lockdown - notfalls mit Ausgangsbeschränkungen

Anzeige

Berlin. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat sich für einen Lockdown ausgesprochen, der die dritte Welle der Corona-Infektionen brechen soll. Private Treffen und Kontakte insgesamt müssten so weit wie möglich eingeschränkt werden „wenn nötig auch durch nächtliche Ausgangsbeschränkungen“, sagte Spahn in der wöchtenlichen Pressekonferenz.

Er warnte außerdem davor, dass das Gesundheitssystem bald überlastet werden könnte. Am Donnerstag gab es laut Angaben des RKI 25.000 neue Fälle. „Das sind, um es ganz deutlich zu sagen, zu viele“, sagte Spahn „Es sind zu viele, die in ein paar Tagen ins Krankenhaus müssen, zu viele, die um ihr Leben ringen müssen. Wenn es so weiter geht, zu viele für unser Gesundheitssystem.“

„Es fällt nicht leicht, aber es ist notwendig“

Es sei entscheidend, die dritte Welle so schnell wie möglich zu brechen. Wichtig seien dafür drei Bereiche: private Treffen, Arbeitsplätze und Schulen und Kitas.

Spahn forderte, dass die Homeoffice Pflicht stärker eingefordert werden soll. In Kitas und Schulen müssten mindestens zwei Tests pro Woche nötig sein. Über die Möglichkeit strikterer Einschränkungen und Ausgangssperren sagte Spahn: „Ich weiß, es fällt nicht leicht, aber es ist notwendig“.

Spahn kritisiert Ministerpräsidenten

Sollte die Sieben-Tage-Inzidenz dann unter 100 fallen, seien Öffnungen möglich. Dafür müssen laut Spahn jedoch „alle an einem Strang ziehen“. Das sieht Spahn bei vielen seiner Kollegen und Kolleginnen wohl nicht gegeben.

„Ich kann mich über manche Äußerungen dieser Tage nur wundern“, sagte er mit Blick auf die Diskussion um die ursprünglich für kommenden Montag angesetzte Ministerpräsidentenkonferenz. Eigentlich sei er ja für die Bund-Länder-Runde, aber „wenn manche schon die Einschätzung der Lage nicht teilen, macht das keinen Sinn“, so Spahn.

Nach Einbeziehung der Hausärzte ist die Zahl der Corona-Impfungen in Deutschland sprunghaft angestiegen. Allein am Mittwoch wurden 656.000 Dosen verabreicht, so viele wie noch nie an einem einzigen Tag.

Doch zugleich wächst die Zahl der Schwerkranken auf den Intensivstationen. Es klingt wie pure Verzweiflung, wenn der Mediziner Christian Karagiannidis vom Intensivregister twittert: „Liebe Entscheidungsträger, wie hoch sollen die Zahlen denn noch steigen bevor Ihr reagieren wollt???“