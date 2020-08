Spahn bei Markus Lanz: “Kitas öffnen oder feiern? Wir müssen Prioritäten setzen”

Anzeige

Berlin. „Es geht um Menschenleben, den Alltag von Millionen Deutschen und nicht um eine parteiinterne Wahl“: Das macht Bundesgesundheitsminister Jens Spahn am Donnerstag im TV-Talk des ZDF bei Markus Lanz mehrfach deutlich. In einem Zwiegespräch mit dem Moderator muss sich der CDU-Politiker gleich mehrfach rechtfertigen, warum er sich nicht für den Parteivorsitz aufstellen lässt. Dabei hat sich Spahn längst dafür entschieden, Armin Laschet, Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen, zu unterstützen und als dessen möglicher Vize ins Rennen zu gehen.

Abermals versucht Lanz, unter Nachdruck mehr aus dem Gesundheitsminister herauszubekommen. Spahn hingegen bleibt die Ruhe selbst. Besonnen antwortet er auf die ihm gestellten Fragen - überlegt, macht Pausen. Der Politiker lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Schließlich ist er für ein wichtiges Thema in der Sendung: Die Corona-Pandemie. Sie ist aus den Talk-Show-Formaten, generell aus den Nachrichtenprogrammen des Fernsehens, nicht mehr wegzudenken. Die Zuschauer zeigen offensichtlich großes Interesse.

Coronavirus kann schnell entgleisen

„Es geht darum, wachsam zu sein, ernsthaft, aber nicht in Endzeitstimmung“, sagt Jens Spahn zu Beginn der Sendung. Dass die Maßnahmen gegen das Virus schnell entgleisen können, würden andere Länder in Europa, wie etwa Spanien, zeigen. Dort gelten inzwischen mehrere Regionen wieder als Risikogebiete.

Hat die Regierung die Maßnahmen dort zu früh gelockert? Mit diesen Fragen beschäftigen sich auch die Politiker in Deutschland. Für die Menschen hierzulande haben diese Entwicklungen schon jetzt Folgen: Quarantäne und Testpflicht nach der Rückkehr aus Risikogebieten.

Das Gespräch zwischen Markus Lanz und Jens Spahn kommt von einem Thema zum nächsten mit teils holprigen Übergängen. Von der Mund-Nasen-Maske geht es über zur Karnevalsmaske. Die Union fordert eine frühe Entscheidung, ob und wie die fünfte Jahreszeit im nächsten Jahr stattfinden kann. „Kitas öffnen oder feiern? - Wir müssen Prioritäten setzen!“, sagt Jens Spahn. Ihm sei bewusst, wie wichtig die Tradition ist, noch aber könne man durch frühzeitiges Handeln die wirtschaftlichen Folgen einer Absage abfangen.

„Karneval ist wie Weihnachten“

Für eine Gebotskultur statt Verbotskultur hat sich Hendrik Streeck ausgesprochen. Der Direktor des Instituts für Virologie am Uniklinikum Bonn ist ebenfalls Gast der Sendung und mahnt an, dass man nicht bei jedem Anstieg der Infektionen in Panik geraten darf. Streeck setzt selbstbewusst auf Eigenverantwortung und geht damit einen völlig anderen Weg als der Bundesgesundheitsminister. „Karneval kann nicht abgesagt werden. Es ist wie Weihnachten. Es ist ein Datum, dass es wie viele andere einfach gibt“, so Streeck.

Der Virologe ist nicht nur ein Freund der lockeren Corona-Politik, sondern auch des Impfens. Dennoch müsse man abwarten, bis alle Studien abgeschlossen sind. Das kann noch dauern. Russland will das erste Land mit einem Impfstoff sein. Ob er Wirkung zeigen wird, weiß noch niemand so genau. Das könnten allein Tests an Probanden zeigen, die es laut Streeck bis dato eher unzureichend gibt.

Eine Impfpflicht soll es in Deutschland nach der Einführung eines Impfstoffes aber nicht geben. „Ich bin zuversichtlich, dass wir die benötigten 55 bis 65 Prozent der Bürger freiwillig dazu bewegt bekommen“, sagt Spahn.

Debakel beim Einkauf von Masken

Markus Lanz zeigte sich in der Sendung hartnäckig. In einem Punkt hat er Jens Spahn kurz aus der Fassung gebracht. Nach kurzen Versuchen hat sich der Bundesgesundheitsminister wieder gefangen und schildert, wie es zu den Einkäufen von Tausenden Masken kam. Hintergrund: Fast 50 Unternehmen klagen gegen das Gesundheitsministerium, weil es ihre Lieferungen nicht bezahlte. Es geht um 400 Millionen Euro. Jens Spahn versucht sich zu fangen und gezielt zu antworten: „Es gibt Masken die stinken, zerbröseln und reißen.“

Schlechte Qualität, keine Bezahlung? - Wenn es nur so einfach wäre. Offen blieb die Frage, ob die Vorgaben genau so auch im Auftrag drin standen. „Es war Wild-West“, betitelt Markus Lanz. Jedermann konnte sich daran beteiligen, insofern er mindestens 25 Tonnen der geforderten Masken beschaffen konnte. Es war ein heilloses Chaos. Doch auch hieraus hat die Politik gelernt: Über die Anzahl an Masken sollte nicht China entscheiden. „Mehr Produktionen bestimmter Produkte müssen wir auch hier in Europa können“, sagt Jens Spahn.