Spahn: Anteil der britischen Mutante beträgt in Deutschland mehr als 20 Prozent

Berlin. Die britischen Coronavirus-Mutante B117 hat sich in den vergangenen Wochen in Deutschland immer stärker verbreitet. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte am Mittwoch in Berlin, der Anteil betrage nach Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) mittlerweile über 22 Prozent.

Anfang Februar hatte das RKI den Anteil mit knapp unter sechs Prozent angegeben. Damit verdoppele sich der Anteil jede Woche, sagte Spahn. Das sei besorgniserregend.

Die Verbreitung der südafrikanische Virusvariante liege dagegen nur bei 1,5 Prozent, so der Minister.