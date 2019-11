Sommerferien-Streit: Steigen wegen CSU-Chef Söder die Urlaubspreise?

Anzeige

Anzeige

Berlin. Wenn Menschen über ihren “Biorhythmus” sprechen, meinen sie damit für gewöhnlich die eigene Leistungsfähigkeit frühmorgens oder spätabends. Im Tierreich kommt die jahreszeitliche Komponente beim Biorhythmus hinzu. Bären etwa sind im Sommer aktiv und halten in der kalten Jahreszeit Winterschlaf.

Die Bewohner des Freistaates Bayern scheinen so etwas wie die Bären unter den Bundesbürgern zu sein - zumindest was die Abhängigkeit von den Jahreszeiten angeht. Laut Ministerpräsident Markus Söder (CSU) können die Menschen zwischen Berchtesgaden und Würzburg im August gar nicht anders, als Urlaub zu machen. "Wir haben unseren Biorhythmus mit den Ferien – den wollen wir gern behalten", sagte Söder am Mittwochabend bei einer Veranstaltung der "Bild"-Zeitung in München. Er verteidigte damit eine bayerische Sonderregel, die den anderen Bundesländern schon lange ein Dorn im Auge ist.

Mit Ausnahme von Bayern und Baden-Württemberg nehmen alle Bundesländer an einem „rollierendem System“ teil, dass dazu führt, das die großen Ferien mal eher und mal später im Jahr anfangen. Ziel dieser Regelung ist es, die Urlaubssaison zu verlängern. Hoteliers und Vermieter von Ferienwohnungen profitieren davon genauso wie Reisende, denen noch schlimmere Staus und noch hoffnungsloser überlaufene Strände als ohnehin schon erspart bleiben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Im Prinzip stellt niemand den Sinn dieser Regelung infrage. Hamburg und Berlin machen sich allerdings für eine kleinere Reform stark. Sie wollen erreichen, dass die Sommerferien generell erst ab 1. Juli beginnen und die unterschiedlichen Termine der Länder enger zusammenrücken. Den Deutschen außerhalb Bayerns und Baden-Württembergs blieben so die unbeliebten Juni-Termine erspart, außerdem würden die jährlichen Verschiebungen in den Schuljahren geringer ausfallen.

Doch die Südländer wollen an ihren Privilegien festhalten. Und da frühere Ausreden wie Erntezeit und späte Pfingstferien nicht mehr so recht funktionieren, muss nun der bayerische Biorhythmus herhalten.

Proteste von Lehrern und Hoteliers

Der Chef des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE), Udo Beckmann, kann über den Einfallsreichtum bei der Begründung bayerischer Extrawürste so gar nicht lachen. „Herrn Söder sei gesagt: Nicht nur die Menschen in Bayern, sondern auch in anderen Ländern haben einen Biorhythmus und Vorlieben, was die Ferien angeht“, sagte Beckmann dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Im Föderalismus müsse jeder mal zurückstecken und einen weniger gewünschten Ferientermin in Kauf nehmen. „Bayern als Feriengebiet profitiert doch auch davon, dass nicht alle gleichzeitig Ferien haben.“

Anzeige

Darauf könnte es hinauslaufen, falls sich Söder weiter bockig zeigt. Hamburgs Bildungssenator Ties Rabe hat bereits damit gedroht, am Ende könnte jedes Land im Alleingang seine Ferientermine festlegen – wenn sich die Bayern nicht verhandlungsbereit zeigten.

Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA) beobachtet den Streit mit Sorge. “Es ist allseits bekannt, dass zu kurze Korridore für die Sommerferien zu Staus, ausgebuchten Reisezielen und letztlich auch zu steigenden Preisen führen, da das Tourismusangebot künstlich verknappt wird”, warnt Dehoga-Präsident Guido Zöllick. „Neben der Dauer des Ferienzeitkorridors ist es zudem wichtig, eine intelligente Koordinierung unter den Bundesländern herbeizuführen“, so Zöllick weiter. „Insbesondere geht es darum, dass die bevölkerungsreichsten Bundesländer nicht alle zur gleichen Zeit Sommerferien haben.“

Anzeige

Zöllick warb dafür, die bisherige Regelung beizubehalten. „Der von der Kultusministerkonferenz für die Jahre 2018 bis 2024 beschlossene Sommerferienzeitkorridor liegt bei 84,6 Tagen. Das war und ist ein vernünftiger Kompromiss. Die bisher geltende Regelung berücksichtigt die Interessen der Reisenden und Gäste wie die der Tourismuswirtschaft“, sagte der Dehoga-Präsident. „Den Vorstoß, die Sommerferienzeit in Deutschland weniger zu strecken und in einen begrenzten Zeitraum vom 1. Juli bis 10. September zu legen, lehnt der Dehoga ab."

NRW-Schul- und Bildungsministerin Yvonne Gebauer, die eine Reform befürwortet, stellt sich auf langwierige Verhandlungen ein. Eine schnelle Entscheidungen werde es kaum geben, sagte die FDP-Politikerin dem RND. “Offenbar gibt es noch viel Gesprächsbedarf.”