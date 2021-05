Solidaritätsbekundungen für Protassewitsch in Berlin und weiteren Hauptstädten

Anzeige

Kiew. Nach der Verhaftung des Regierungskritikers Roman Protassewitsch sind am Samstag in der belarussischen Hauptstadt Minsk mehrere Dutzend Menschen gegen Machthaber Alexander Lukaschenko auf die Straße gegangen.

Auch in anderen Metropolen wie der ukrainischen Hauptstadt Kiew und Berlin kam es zu Solidaritätskundgebungen für den Blogger Protassewitsch, der am Sonntag nach der erzwungenen Landung seines Passagierflugzeugs in Minsk inhaftiert worden war.

Tichanowskaja rief zu Protesten auf

Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja hatte am Samstag, dem Jahrestag der Inhaftierung ihres Ehemanns Sergej Tichanowski, zu Protesten aufgerufen.

Belarus hatte das Flugzeug von Ryanair mit 171 Menschen an Bord - unter ihnen Protassewitsch - am vergangenen Sonntag auf dem Weg von Griechenland nach Litauen mit Hilfe eines Kampfjets zur Landung gezwungen, angeblich wegen eine Bombendrohung.

Die EU und die USA werfen Lukaschenko hingegen Luftpiraterie vor und haben Sanktionen verhängt.

In Kiew kamen am Samstag rund 100 Menschen zusammen, um gegen Lukaschenko zu protestieren, viele von ihnen Exil-Belarussen. „Da wird Schritt für Schritt ein Nordkorea aufgebaut“, sagte Demonstrant Sjarhej Bulba über die Lage in seinem Heimatland.