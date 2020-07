Soli-Zahlung für 2020 rechtens: Finanzgericht in Nürnberg fällt Urteil

Die Steuererklärung lohnt sich besonders für Azubis

Steuererklärung – für Azubis ein Wort, das in etwa so viel Charme wie eine Grippeerkrankung hat. Trotzdem sollten auch Auszubildende einen Blick auf Finanzen und Steuern riskieren, sagen Experten. Denn mit wenig Aufwand lässt sich so ein erkleckliches Sümmchen vom Fiskus zurückholen.