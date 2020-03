Solarenergie droht Einbruch im Sommer - Branche warnt vor Jobverlusten

Anzeige

Berlin. Viel wird derzeit über den schleppenden Ausbau der Windkraft geredet. Dabei gerät in Vergessenheit, dass auch einem anderen Träger der Energiewende bald das abrupte Ausbauende droht: dem Solarstrom.

Bislang sieht das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) einen Deckel für die Förderung von Solarenergieanlagen vor. Er liegt derzeit bei einer deutschlandweiten Gesamtleistung von 52 Gigawatt und könnte bereits im Frühsommer erreicht sein. Ende Januar 2020 betrug die installierte Leistung nach Auskunft der Bundesnetzagentur knapp 49,6 Gigawatt. Bei Erreichen des Deckels wird keine Förderung mehr bezahlt.

Der Zubau weiterer Solaranlagen würde sofort einbrechen.

Im Prinzip hat sich die große Koalition darauf verständigt, den Ausbaudeckel zu streichen. Dem Bundestag liegt schon seit November ein fertiger Gesetzentwurf des Bundesrates vor, mit dem der PV-Deckel abgeschafft würde. Allerdings blockiert die Union bislang das Gesetz und pocht auf ein Gesamtpaket, das auch den Kohleausstieg und die Abstandsvorschriften für Windkraftanlagen regelt.

Solarbranche warnt vor Jobverlusten

Die Ungeduld beim Koalitionspartner SPD und innerhalb der Solarbranche ist schon lange groß, doch nun schlägt eine Allianz von Verbänden und Unternehmen Alarm. Die Gewerkschaft Ver.di, der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft, der Bundesverband Neue Energiewirtschaft und Stromversorger wie EnBW oder Lichtblick haben einen Brief an Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) sowie eine Reihe von Bundestagsabgeordneten geschrieben, in dem sie vor zerstörtem Vertrauen, wegbrechenden Geschäftsmodellen, Arbeitsplatzverlusten warnen.

„Es wäre politisch nicht kommunizierbar, dass in der Solarbranche nur deshalb reihenweise Arbeitsplätze verloren gingen, weil sich die Große Koalition bei der Windenergie nicht einigen kann“, heißt es in dem Brief, der dem RedaktionsNetzwerk Deutschland/RND) vorliegt. Die Abschaffung des Deckels sei ohne weiteres möglich, so die Verbände und Unternehmen weiter. Im März stünden dazu drei Sitzungswochen zur Verfügung.

„Das drohende Ende der Solarförderung wird von der Union als Druckmittel missbraucht, den Windabstand gegen den Widerstand der SPD durchzusetzen. Das ist sachfremd und inakzeptabel“, sagte Gero Lücking, Geschäftsführer Energiewirtschaft beim Unternehmen Lichtblick dem RND.

Sollte im Sommer der gesetzlich verankerte Solardeckel erreicht werden, würde die Förderung von Solaranlagen abrupt enden. „Damit hätte die Bundesregierung nach der Windenergiebranche auch die Solarwirtschaft vor die Wand gefahren“, so Lücking weiter. „Die Regierungskoalition muss jetzt handeln, um das Vertrauen in ihre Klima- und Energiepolitik nicht vollends zu zerstören.“