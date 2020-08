Sohn von Bolsonaro ebenfalls mit Coronavirus infiziert

Anzeige

Der älteste Sohn des brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro ist eigenen Angaben zufolge ebenfalls positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Senator Flávio Bolsonaro teilte am Dienstag mit, dass er sich in der Isolation befinde, obwohl er keine Symptome habe. Mit dem Virus infiziert gewesen sind bereits Präsident Bolsonaro, First Lady Michelle Bolsonaro und ein weiterer Sohn des Staatschefs, Jair Renan Bolsonaro.

Präsident Bolsonaro hat die Bedeutung des Coronavirus heruntergespielt. Er war dagegen, dass es Beschränkungen für den wirtschaftlichen Betrieb gibt.

Brasilien hat mehr als 115 000 Todesfälle mit dem Virus registriert. Das sind die zweitmeisten Todesfälle weltweit nach den USA. Auch mehrere Mitarbeiter von Bolsonaro sind positiv auf das Virus getestet worden, darunter acht Kabinettsmitglieder.

Flávio Bolsonaro teilte mit, er werde mit Azithromycin und dem Anti-Malaria-Mittel Chloroquin behandelt. Letzteres haben sowohl Jair Bolsonaro als auch US-Präsident Donald Trump gelobt. Klinische Studien haben aber ermittelt, dass das Mittel nicht wirkt oder sogar gefährlich ist.