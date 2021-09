Söder will Union als stärkste Kraft: „Es wird knapp“

Anzeige

Berlin. CSU-Chef Markus Söder hat das Ziel der Union bekräftigt, stärkste Fraktion im Bundestag zu werden. „Wir müssen noch deutlicher machen, dass es nur zwei Möglichkeiten gibt. Entweder einen Linksrutsch mit der Linkspartei oder mit einer Ampel. Denn auch die Ampel mit der FDP ist ein verdünnter Linksrutsch.“

Das sagte der bayerische Ministerpräsident der „Welt am Sonntag“. Die FDP werde als kleinster Partner in einem solchen Bündnis linke Politik nicht verhindern können. Am Ende von Rot-Grün sei Deutschland schon einmal mit fünf Millionen Arbeitslosen fast bankrott gewesen. „Ein Linksrutsch führt immer in die Arbeitslosigkeit und Verschuldung.“

Zur Lage wenige Wochen vor der Wahl sagte Söder: „Es ist aber in der Tat sehr ernst, und es wird knapp.“ Und weiter: „Sollte die Union nicht in der Regierung sein, kommen schwerste Zeiten auf die Partei zu.“ In Umfragen liegt die Union derzeit teils deutlich hinter der SPD zurück.

Söder: Erhöhung der Pendlerpauschale als Bedingung für Regierungsbeteiligung

Gleichzeitig machte der CSU-Chef die von seiner Partei geforderte Erhöhung der Pendlerpauschale zur Bedingung für eine Regierungsbeteiligung seiner Partei. „Erhöht sich der Benzinpreis um zehn Cent, muss die Pendlerpauschale um einen Cent erhöht werden. Das ist eine Koalitionsforderung der CSU, von der wir nicht abrücken werden.“

Pendler benötigten einen Ausgleich für einen steigenden CO2-Preis, sagte Söder. Dafür sei eine „deutliche Erhöhung“ der Entfernungspauschale nötig. Gegenwärtig können Berufstätige pro Arbeitstag für jeden Kilo­meter zum Arbeitsort 30 Cent von der Steuer absetzen. Ab dem 21. Kilometer sind es seit diesem Jahr 35 Cent. Der Bund hatte diese Erhöhung bereits als Ausgleich für steigende CO2-Kosten beschlossen.

Die CSU hatte auch eine Aufstockung der Mütterrente als „Grundbedingung für die nächste Bundesregierung“ genannt. Mütter, deren Kinder vor 1992 geboren wurden, sollen demnach die gleichen Rentenansprüche erhalten wie jene, deren Kinder später geboren wurden.