Söder warnt: „Es droht ein politischer Erdrutsch“

Nürnberg. So wie Markus Söder seine Worte wägt, wird die ganze Misere der Union erst richtig deutlich. „Ich bitte ganz herzlich, dass wir Armin Laschet morgen einen tollen Empfang geben“, ruft der CSU-Chef am Freitag beim Parteitag in Nürnberg den 900 Delegierten zu.

Eigentlich müsste die Unterstützung des gemeinsamen Kanzlerkandidaten im Bundestagswahlkampf eine Selbstverständlichkeit unter den Schwesterparteien sein. Aber Söder hält es offensichtlich für möglich, dass es an Geschlossenheit mangeln könnte. Er selbst hat seit seiner Niederlage im Kampf um die Kanzlerkandidat durch Seitenhiebe gegen Laschet dazu beigetragen.

Armin Laschet © Quelle: imago images/Chris Emil Janßen

Nun beschwört er die Union: „Es sind ernste Zeiten.“ Auch für die Partei. Die Umfragen seien nicht ausreichend. „Es droht tatsächlich ein politischer Erdrutsch.“ Erstmals könne eine rot-rot-grüne Bundesregierung an die Macht kommen. Und dann ruft er die Journalistinnen und Journalisten zum „Mitschreiben“ auf: „Wir wollen Armin Laschet als Kanzler haben.“ Er weiß wohl, dass ihm da inzwischen etwas Glaubwürdigkeit abhanden gekommen ist.

Rackern und kämpfen

„Kämpfen“, „rackern um jede Stimme“ müsse die Union jetzt. Eine Trendwende müsse von Nürnberg - Söders Heimatstadt - ausgehen. Der Parteitag der Christsozialen fällt zum Ende der 16 Jahre Kanzlerschaft von Angela Merkels (CDU) in eine Phase der historischen schlechten Stimmung für die Union. Sie liegt in Umfragen inzwischen hinter der SPD. Die CSU müsse so geschlossen sein wie es nur geht - „aber ausdrücklich auch mit der CDU“, betont Söder. Es gebe auch Ungerechtigkeiten um Umgang mit Laschets Wahlkampf.

Dem CDU-Chef sind Pannen wie das unpassende Lachen in einem scheinbar unbeobachteten Moment während seines Besuches im Flutkatastrophengebiet unterlaufen. Ferner wird in den eigenen Unionsreihen beklagt, Laschet lasse es an „klarer Kante“ vermissen - Söder könne das besser. Und der stellt „klare Kante“ in seiner Rede wieder unter Beweis.

Mütterrente als Koalitionsbedingung

Die volle Gleichberechtigung bei der Mütterrente müsse her - die milliardenteure Forderung sei eine Koalitionsbedingung der CSU. „Team Vorsicht“ bei Corona, aber nicht „Team stur“ - es werde keine Impflicht geben, aber Einschränkungen für Impfverweigerer. Entlastungen für die „kleinen Selbstständigen“, einen Pakt für das Handwerk, höheren Mietzuschuss in Großstädten - Söder bringt die CSU-Wünsche auf den Punkt.

Still wird es im Saal, als er Hassbotschaften vorliest, die er gesammelt hat: „Du dreckiger Nazi“, „Wir killen Dich“, „Schlagt ihn tot und knallt ihn ab.“ Söder sagt: „Ich bin viel gewohnt, aber so richtig unberührt kann einen das nicht lassen.“ Der Applaus stärkt ihm den Rücken als er den Absendern den Kampf ansagt, deren Aggression sich ebenso gegen viele andere Menschen im Land richte. „Wir lassen uns nicht einschüchtern“, sagt Söder.

10.09.2021, Bayern, Nürnberg: Markus Blume, CSU-Generalsekretär, spricht während dem CSU-Parteitag. Es ist der erste Präsenzparteitag der CSU seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie. Auf der Tagesordnung steht unter anderem die turnusmäßige Neuwahl des CSU-Vorsitzenden. Foto: Daniel Karmann/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ © Quelle: Daniel Karmann/dpa

Auch CSU-Generalssekretär Markus Blume hält eine bemerkenswerte Rede, wenn auch völlig anders. „Wenn wir unter Druck sind, stehen wir besonders zusammen“, sagt er. Es gibt wohl niemanden im Saal, der Blumes „Spiegel“-Interview bis dahin nicht vernommen hat.

„Natürlich stünden wir mit Markus Söder besser da“, hatte er auf die Frage gesagt, ob ihm nicht die Tränen kämen, da die Union Umfragen zufolge mit Söder als Kanzlerkandidat klar vorne liegen würde. Es verfehlte die Wirkung in der CDU-Parteizentrale in Berlin nicht. Ratlosigkeit machte sich im Umfeld von Laschet breit, ob die CSU überhaupt den Wahlsieg der Union wolle. Unter Druck zusammenstehen?

Einen kleinen Dämpfer bekommt Söder selbst. Seit Anfang 2019 ist der bayerische Ministerpräsident Parteichef - damals wurde er mit 87,4 Prozent der Stimmen ins Amt gewählt. Bei seiner Wiederwahl am Freitagabend hatte er sich mehr erhofft. Es werden aber nur fast genauso viel: 87,6 Prozent. Söder wirkt enttäuscht als er ans Mikrofon geht und die Wahl annimmt. Wenn das das Ergebnis bei der Bundestagswahl sein werde, sei er zufrieden, sagt er.

Zum Abschluss des Parteitags am Samstag wird Laschet sprechen. Je nachdem, wie die CSU ihn empfängt, wird die Union mit Schubkraft oder angezogener Handbremse weitermachen. Oder sogar im Rückwärtsgang.