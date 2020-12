Söder zu Kampf gegen Corona: Die zweite Welle ist die heimtückischere

Anzeige

München. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat am Montag noch einmal dringlich dafür geworben, die verschärften Maßnahmen im Kampf gegen Corona dringend einzuhalten und mitzutragen. „Die zweite Welle ist die heimtückischere – weil sie am meisten unterschätzt wird“, so Söder auf einer Pressekonferenz in München.

Der CSU-Chef betonte, er und seine Koalition seien „absolut fokussiert“ auf das Thema Corona. Man werde die jetzt festgelegten Maßnahmen mit allen Konsequenzen durchsetzen. Die Kontrollen von Polizei und Ordnungsämtern werden verstärkt. Dies sei nicht schwierig, weil die Experten alle Schwerpunkte in den Städten kennen würden.

Der bayerische Regierungschef forderte die Bürger auf, der Grundphilosophie „Daheim bleiben und nur aus triftigem Grund raus“ zu folgen. „Weniger ist besser als mehr“, so Söder. Notwendig sei die „Balance von Empathie und Rationalität“.

Söder wies Kritik aus der Wirtschaft an den angeblich wirtschaftsschädigenden Maßnahmen zurück. Überall dort, wo mit dem Argument, der Wirtschaft keinen Schaden zufügen zu wollen, Anti-Corona-Maßnahmen gelockert oder ausgesetzt worden seien, hätte das Virus besonders hart zugeschlagen. Dies hätten sogar Präsidenten zu spüren bekommen, so Söder.