Söder zu Bayern-Ferien: “Wir haben unseren Biorhythmus"

München. In der Diskussion um eine Neuordnung der Termine für die Sommerferien in Deutschland hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) die Sonderregelung für sein Bundesland verteidigt.

"Wir haben unseren Biorhythmus mit den Ferien – den wollen wir gern behalten", sagte Söder am Mittwochabend bei einer Veranstaltung der "Bild"-Zeitung in München. "Wir haben das schon immer so gemacht – das hat sich gut bewährt."

Hamburg und Berlin machen sich dagegen für neue Regeln bei den Sommerferien stark. Ihr Ziel ist es, die freien Tage zeitlich weniger zu strecken. Generell sollen die Sommerferien demnach erst ab 1. Juli beginnen. Außerdem sollen die unterschiedlichen Termine der Länder enger zusammenrücken und die jährlichen Verschiebungen möglichst gering ausfallen.

RND/dpa/cle