Söder wäre für generelle Impfpflicht gegen Coronavirus

Berlin/Ulm. Die Regierungschefs von Bayern und Baden-Württemberg, Markus Söder (CSU) und Winfried Kretschmann (Grüne), haben sich an diesem Donnerstag in Ulm über die Corona-Krise beraten. Beide Bundesländer sind ähnlich stark betroffen. Bei dem Arbeitsessen im Rathaus ging es um die nächsten Schritte in der gemeinsamen Bekämpfung der Corona-Pandemie.

Anschließend äußerten sich Söder und Kretschmann auf einer Pressekonferenz. Mit Blick auf andere Länder sei die Lage in Deutschland insgesamt zwar gut, aber diesen Fortschritt wolle man nun nicht verspielen, sagte Söder.

Söder für Impfpflicht

Bayerns Ministerpräsident sagte zudem, er würde in Deutschland eine generelle Impfpflicht gegen das Coronavirus befürworten. „Für eine Impfpflicht wäre ich sehr offen“, sagte der CSU-Chef. Bis es einen Impfstoff gebe, könne es keine Entwarnung und damit auch keine Lockerungen ohne gleichzeitige Auflagen wie eine Maskenpflicht geben.

Wie Kretschmann betonte auch Söder, dass die Lockerungen, die andere Bundesländer zum jetzigen Zeitpunkt diskutierten oder gar bereits durchführten, für Bayern und Baden-Württemberg nicht infrage kämen. „Wir sind eine Gemeinschaft der Umsichtigen“, sagte Söder und verwies damit auf den vorsichtigen Öffnungskurs von Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Die „Besonnenen“ seien überzeugt, dass die Gefahr durch das Coronavirus weiter bestehen bleibe. „Leichtsinn wäre ein schlechter Berater in dieser Situation.“

Autokonferenz von Bayern und Baden-Württemberg

Söder kündigte zudem für nächste Woche eine Autokonferenz der beiden Bundesländer an. Beide hätten schließlich eine starke Automobilindustrie. Der Sektor sei stark betroffen. Selbst wenn man alles wieder lockere, könne der Automobilsektor nicht so funktionieren wie vorher, da etwa Zulieferketten wie in Italien nicht funktionierten und Märkte wie die USA nicht geöffnet seien.

Man wolle sich zusammensetzen, um etwa über ökologische Prämienmodelle nachzudenken, um gerade der neuen Generation von Motoren und Autos nach der Phase des Durchhaltens eine Möglichkeit zu geben.

“Keine Männerfreundschaft auf den ersten Blick”

Kretschmann ergänzte, es sei klar, dass die Krise auch die Automobilindustrie treffe. Umso wichtiger sei es, zu schauen, wo man nun vorsorgen könne, damit die Branche schnell wieder aus dem Tief komme. Auch der Klimawandel sei nicht aus der Welt, den müsse man dabei mitdenken, so Kretschmann.

Zur Zusammenarbeit mit Kretschmann sagte Söder zudem: “Wir sind zwar beide von unterschiedlichen politischen Polen und es ist auch keine Männerfreundschaft auf den ersten Blick gewesen”, aber es habe sich eine vertrauensvolle Partnerschaft entwickelt. Man müsse nun parteiübergreifend zusammenarbeiten, sagte Söder.

Beide sagten bereits vor dem Treffen, sie fühlten sich nicht angesprochen von Angela Merkels Kritik an einer zu forschen Öffnung der Beschränkungen in der Corona-Krise.

Kretschmann warnte eindringlich vor Rufen nach mehr Lockerungen der Corona-Beschränkungen. Er halte den anschwellenden Chor der Öffnung für wenig durchdacht, sagte Kretschmann in Ulm. „Wenn wir jetzt nachlassen, kann die Pandemie mit aller Macht zurückkommen.“ Zwar verstehe er den Wunsch nach mehr Öffnung etwa aus der Wirtschaft. Eine zweite Infektionswelle führe aber erst recht zu einem gigantischen Schaden für die Unternehmen. „Wenn wir jetzt zu sorglos handeln, wird sich das bitter rächen.“ Er und Söder teilten die Position der Kanzlerin. Man stehe nicht am Ende der Pandemie, sondern mittendrin.

Bundeskanzlerin Merkel (CDU) hatte das Vorgehen einzelner Bundesländer scharf kritisiert. Die Umsetzung der Öffnungsbeschlüsse von Bund und Ländern der vergangenen Woche wirke auf sie „in Teilen sehr forsch, um nicht zu sagen zu forsch“, sagte sie am Donnerstag im Bundestag. Welche Länder sie meinte, sagte die Kanzlerin nicht.

Nächste Woche Telefonkonferenz mit Merkel

Kommende Woche beraten Söder und Kretschmann mit den anderen Regierungschefs und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) dann wieder im großen Kreis bei einer Telefonkonferenz über die nächsten Schritte.