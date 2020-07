Söder und Merkel in der Kutsche: Versöhnungsangebot im Erbfolge-Streit

Autofahrer werden sich an stark schwankende Spritpreise gewöhnen müssen

Die Corona-Pandemie macht sich auch an der Tankstelle bemerkbar. Am Mittwoch wollen die Opec-Staaten deshalb über das weitere Fördervorgehen beraten. Je länger die Krise dauert, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit von Fehlentscheidungen in der Förderpolitik, kommentiert Frank-Thomas Wenzel.