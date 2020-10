Söder teilt aus, die FDP keilt zurück: Geschichte einer schwarz-gelben Entfremdung

Anzeige

Anzeige

Berlin. Es sind harsche Worte. Er rufe die FDP ausdrücklich auf, „noch mal zu überlegen, ob der Kurs, den sie sich jetzt da gemeinsam mit der AfD auferlegt haben, ob der wirklich der richtige für das Land ist“, hat der CSU-Chef und bayerische Ministerpräsident Markus Söder gewarnt. In der Corona-Politik hatte der FDP-Vorsitzende Christian Lindner unter anderem erklärt, man soll die Lage „nicht überdramatisieren“.

Die FDP – verletzt und entsetzt über Söders Worte – keilte zurück. „Ausgerechnet Markus Söder, dessen politisches Geschäftsmodell über Jahre in einem strammen Rechtskurs auf den Fersen der AfD bestand, rückt die FDP in die Nähe von Rechtspopulisten“, schrieb etwa der innenpolitische Sprecher der FDP, Konstantin Kuhle, auf Twitter. Und das nur, so Kuhle weiter, weil die Liberalen mehr Einbindung der Parlamente forderten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Dahinter setzte Kuhle einen Smiley: ein breites Lachen – mit Tränen in den Augen. Die Auseinandersetzung, nicht ohne Witz geführt, ist ernst. Vordergründig geht es um Unterschiede in der Corona-Politik: Söder setzt auf sein Image als konsequenter Corona-Bekämpfer, die FDP will Mahnerin für die Freiheitsrechte sein.

Doch es geht nicht nur um das Thema Corona. Es gibt einen erkennbaren Bruch zwischen Union und FDP. Die beiden, einst natürliche Koalitionspartner, finden nicht mehr so leicht zusammen.

Das Kalkül der Union

Bei der Union geht es dabei stark um ein strategisches Kalkül. Deutlicher als Söder kann man kaum zeigen, dass Schwarz-Gelb in den eigenen Überlegungen kaum noch eine Rolle spielt. Als Botschaft in die eigene Partei ließen sich seine Worte im Grunde so übersetzen: Lasst uns als Union die FDP unter fünf Prozent drücken! Das Kalkül dahinter ist, dass es am Ende ohnehin auf eine Koalition mit den Grünen hinauslaufen könnte.

Anzeige

Das Problem der FDP: Diese Analyse ist alles andere als aus der Luft gegriffen. Während die FDP in Umfragen zwischen fünf und sieben Prozent liegt, erreichen die Grünen bis zu 20 Prozent. Für die Union sind die Grünen längst zum großen Konkurrenten um Wähler aus der Mitte geworden.

Die Folge: Die Union muss ohnehin grüner werden, um Volkspartei zu bleiben. Schwarz-Grün mit den Grünen als Junior-Partner scheint da vielen praktisch geboten. Und auch einfacher, als sich noch mal mit Jamaika-Verhandlungen zu quälen.

Anzeige

In der FDP haben sie längst den Liebesentzug der Union bemerkt. Genervt davon, dass sich die Union um die FDP noch nicht sonderlich bemüht, hat der neue FDP-Generalsekretär Volker Wissing – kaum dass er von Parteichef Lindner für dieses Amt ausgerufen worden war – via Twitter mitgeteilt: „Die CDU nach so langer Zeit abzulösen, könnte ein wichtiges Signal des Aufbruchs für unser Land sein.“

Doch die Debatte über eine Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP, die Wissing damit zumindest für ein paar Tage vom Zaun gebrochen hatte, diente eben tatsächlich mehr der Show. Die FDP hat damit ein Signal der Eigenständigkeit setzen können. Am Ende ist es aber schwer vorstellbar, wie die in der großen Koalition zunehmend nach links gerückte SPD und die FDP zusammenkommen sollten.

Gleichzeitig wird die Union sich im Wahljahr nicht die Chance entgehen lassen, schwarz-gelbe Wechselwähler zu warnen, ausgerechnet die FDP könnte mittels Ampel Rot-Grün zur Macht verhelfen. Eine vertrackte Situation für die FDP.

Das Modell Nordrhein-Westfalen

Mit Spannung verfolgt die FDP, was in der Union passiert. Söder wird auf die Liberalen keine Rücksichten nehmen, falls er Kanzlerkandidat wird – so viel ist klar. Friedrich Merz hat wirtschaftspolitisch große Schnittmengen mit der Partei. Doch gerade das könnte gefährlich für die FDP werden, falls sie im Jahr 2021 an der Fünf-Prozent-Hürde kämpfen muss.

Anzeige

Der große Hoffnungsträger für die Liberalen ist einer, an dem in der CDU selbst viele zweifeln. Die FDP-Spitze wäre hocherfreut, wenn der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet CDU-Chef wird und als Kanzlerkandidat antritt. Laschet zeigt in Nordrhein-Westfalen Tag für Tag, dass er gern mit der FDP regiert.

Die Partei habe Laschet als Ministerpräsidenten kennengelernt, der jedem Partner seine Erfolge gönnt, so formuliert es Christian Lindner seit Langem. Für die derzeitigen schwarz-gelben Verhältnisse ist das ein herausragendes Kompliment.