Berlin. Er redet lange, fast sogar länger als die Bundeskanzlerin. „Die Lage verschlechtert sich täglich“, sagt Markus Söder am späten Donnerstagabend im Presseraum des Kanzleramts. Die Corona-Krise sei eine echte Bewährungsprobe, „für unser Gesundheitssystem, für unser ganzes Land, aber auch für die Politik“.

Klare Hauptsätze sind das. Und man kann davon ausgehen, dass der bayerische Ministerpräsident das Ganze auch als Bewährungsprobe für sich selbst sieht. Eine Bewährungsprobe auf der politischen Bühne in Berlin.

Söder warnt, der Republik drohe der „Corona-Infarkt“. In dieser Situation hat ihn der Ehrgeiz gepackt. Er pendelt in diesen Tagen zwischen München und der Bundeshauptstadt.

Klotzen statt Kleckern

Am Sonntagabend saß Söder im Koalitionsausschuss im Kanzleramt, zwischendurch tagte das bayerische Kabinett, am Donnerstag ging es dann wieder zur Ministerpräsidentenkonferenz nach Berlin. Am Freitag, gerade zurück in München, verkündete er Schulschließungen in Bayern und ein Besucherstopp für Altenheime an.

“Wir sind in einem ökonomischen Corona-Schock”, sagte Söder am Freitag nach einem Spitzengespräch mit den bayerischen Wirtschaftsverbänden. Stromsteuer und EEG-Umlage müssten massiv gesenkt werden, für Hotels und Gastronomie müsse die Mehrwertsteuer gesenkt werden.

Klare Kante – der CSU-Chef gibt den hyperaktiven Krisenmanager, setzt auf Klotzen statt Kleckern. Während andere Ministerpräsidenten noch zögern und zaudern mit Schulschließungen, hat sich Söder längst festgelegt. Während Angela Merkel bei der Pressekonferenz im Kanzleramt noch um Formulierungen ringt, hat sich Söder die passenden Sätze schon zurechtgelegt.

Video Söder ordnet Schulschließungen ab Montag an 1:33 min Zudem will Bayern wegen des Coronavirus die Besuche in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen einschränken, um Alte und Kranke zu schützen. © Rasmus Buchsteiner/Reuters

Empfiehlt sich da einer für höhere Aufgaben? Immer dann, wenn ein Bayer Kanzler werden wolle, bekämen die Deutschen Angst davor, in Zukunft aus dem Hofbräuhaus regiert zu werden, hat Söder zum Jahreswechsel gesagt.

Die Frage ist nur, ob und, wenn ja, wie lange sein Nein zur Kanzlerkandidatur noch gilt.