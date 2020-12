Söder fordert: Brauchen einen kompletten Lockdown - schon vor der Wochenmitte

Anzeige

Markus Söder fordert einen bundesweiten Lockdown schon zum Anfang der Woche: „Wir müssen auf jeden Fall noch vor der Wochenmitte die nötigen Maßnahmen ergreifen“, sagte der CSU-Chef und bayerische Ministerpräsident der „Bild am Sonntag“. Die Länder müssten nun „das große Ganze zu sehen, statt endloses Klein-Klein.“

„Wir brauchen einen kompletten Lockdown“, sagte Söder zudem der „Welt am Sonntag“. Die Zahlen seien „so schlimm wie nie“, sagte er mit Blick auf die aktuellen Neuinfektionen und Covid-19-Todesfälle.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Bundesländer wollen Medienberichten zufolge am Sonntag ab 10 Uhr über eine Verschärfung der geltenden Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie beraten. Mehrere Regierungschefs kündigten Verschärfungen ab der kommenden Woche an.

In Sachsen gelten bereits ab Montag strikte Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. Der harte Lockdown sehe sowohl die Schließung von Schulen und Kindertagesstätten als auch zahlreicher Läden vor, sagte Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) am Freitagabend nach einer Kabinettssondersitzung in Dresden.

Am Sonntag diskutieren Bund und Länder über neue Corona-Maßnahmen. Insidern zufolge steht ein weitgehendes Herunterfahren des öffentlichen Lebens im Raum.

Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Samstagmorgen 28.438 Covid-19-Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen stieg bundesweit auf 163,8 und liegt damit weit über dem angestrebten Wert von 50.

Den Angaben zufolge starben 496 Menschen innerhalb eines Tages an oder mit dem Virus. Insgesamt sind damit in Deutschland seit Beginn der Pandemie im Frühjahr 21.466 Menschen im Zusammenhang mit dem Virus gestorben.