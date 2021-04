Söder: „Die Würfel sind gefallen, Armin Laschet wird Kanzlerkandidat“

Anzeige

Anzeige

CSU-Chef Markus Söder hat das CDU-Vorstandsvotum für Armin Laschet als Kanzlerkandidat der Union akzeptiert. „Für mich war und ist wichtig, dass wir als CSU Grundanstand und Prinzipien bewahren“, sagte er auf einer Pressekonferenz am Dienstagmittag. Mit Söders Statement könnte ein einwöchiger Machtkampf innerhalb der Union vorerst enden.

„Die Würfel sind gefallen, Armin Laschet wird Kanzlerkandidat“, sagte Markus Söder. Er wolle sich an seine Zusage halten, die Entscheidung des CDU-Vorstandes zu akzeptierten. Der CSU-Chef bedankte sich bei seinen Unterstützern. Er habe überall aus Deutschland Zuspruch bekommen.

Der CSU-Chef akzeptiere und respektiere die Endscheidung des CDU-Vorstandes. Weiter berichtete Söder, er habe Armin Laschet angerufen und ihm seine Unterstützung im Wahlkampf zugesagt: „Jetzt kommt es darauf an, zusammenzustehen.“

Anzeige

Video CDU-Politiker Krings unterstreicht Entscheidung für Laschet: „Gibt kein zurück mehr“ 4:57 min Im Video-Interview betont CDU-Politiker Günter Krings, dass die Entscheidung des Bundesvorstands für Armin Laschet als Kanzlerkandidat "final" ist. © RND

Einwöchiger Machtkampf zwischen Laschet und Söder

Dem vorausgegangen war ein einwöchiger Machtkampf zwischen Armin Laschet und Markus Söder. Zuletzt hatte der bayrische Ministerpräsident aber die Entscheidung über die K-Frage in die Hände des CDU-Vorstandes gelegt und angekündigt, dessen Entscheidung zu akzeptieren.

In einer digitalen Sondersitzung des CDU-Vorstands hatten dann in der Nacht zum Dienstag 31 von 46 stimmberechtigten Vorstandsmitgliedern in geheimer Wahl für den eigenen Parteivorsitzenden Laschet als Kanzlerkandidaten plädiert. Neun stimmten für Söder, sechs enthielten sich.